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「寧夏夜市」路面大翻新！　將施工2個多月

▲▼寧夏夜市施工。（圖／台北市政府提供）

▲寧夏夜市。（圖／台北市政府提供）

記者黃聖庭／台北報導

台北市大同區寧夏路的「寧夏夜市」因路面為高壓磚鋪面，自101年更新後，在日間車輛行駛及夜間攤商營業，車流及人潮雙重負載下，鋪面老化破損、鬆動，預定於今年9-11月間辦理平陽街至民生西路段之磚面更新作業，完工後人車通行可更加安全舒適，夜市逛起來也就更加舒心。施工期間請駕駛朋友提前改道避開管制路段以節省行車時間，或行經工區周邊時耐心遵循義交人員指揮維護行車安全。

▲▼寧夏夜市施工。（圖／台北市政府提供）

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▲寧夏夜市施工範圍。（圖／台北市政府提供）

新工處工務科科長蕭志龍表示，大同區寧夏路（平陽街至民生西路）範圍，因日間車輛行駛及晚上夜市活動，經年累月的使用下，除高壓磚路面老化外，也已有部分磚面鬆動情形產生，經過地方民意反映，並經新工處專業評估後，納入本年度計畫辦理該範圍之路面高壓磚更新改善作業，本次除路面高壓磚更新外，將一併辦理西側溝蓋板更新作業，並協助市府市場處辦理寧夏夜市水電管線預埋等工程，預定於11月可全部施作完成。

新工處工務科西區工務所主任劉人豪表示，本次施工範圍因緊鄰蓬萊國小及寧夏夜市商圈，施工方式經各單位協商評估後，高壓磚路面施工將採半半施工（一半封閉施工，一半開放使用）方式辦理施作，初期將全日封閉東側（蓬萊國小側）路面，待東側路面高壓磚施作完成並開放通行後，接續辦理全日封閉西側道路，施工期間預定自9月1日至11月中旬，每日施工期間則為上午8時至下午16時止；另施工期間未封閉之夜市區域是否如常營運，則由寧夏夜市自治會與攤商協調確認中。

劉人豪最後補充，本工程施工期間難免造成學校、民眾出入不便及影響攤商的生計，新工處除深感抱歉外，亦感謝市民的體諒；期許本路段老舊鋪面全面更新完成後，整體道路品質及平整度大幅躍升，行人和車輛使用道路更加安全順暢，週邊整體環境優化提升，提供民眾更美好的逛夜市體驗。

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