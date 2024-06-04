黃仁勳光環加持！寧夏夜市業績成長2成　吃過店家大增6成

▲黃仁勳光環加持！寧夏夜市業績成長2成。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者黃士原／台北報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳身價高達新台幣3兆元，但作風卻十分親民，而且每次來台一定造訪寧夏夜市，台灣夜市協會理事長林定國指出，黃仁勳帶動整個寧夏夜市業績成長1到2成，去吃過的攤位店家增加幅度更高達6成。

愛逛夜市的黃仁勳，每次來台灣都會往夜市衝，去過寧夏夜市、饒河夜市、臨江夜市，其中以寧夏夜市次數最多，台灣夜市協會理事長林定國認為，這可能是受他的父影響。林定國說，黃仁勳父親老家就在雙連站附近，高中以前都在這裡生活，即使出社會組成家庭之後，可能還會帶著家人前往建成圓環商場吃美食，讓他留下美好的回憶，而寧夏夜市多數攤商都是來自建成圓環。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃仁勳5月29日晚上吃完鄒記食舖，又帶著科技大咖去寧夏夜市吃蚵仔煎。（圖／寧夏夜市觀光協會提供）

林定國提到，像是黃仁勳連兩次造訪的圓環邊蚵仔煎，就是以前該商場攤商之一，林定國猜測他小時候一定有跟父親吃過，除了上次自己過來回味，這次還帶著張忠謀與林百里兩位科技大老一起來吃蚵仔煎。

林定國表示，在黃仁勳光環的帶動下，整個寧夏夜市的業績明顯成長1到2成，而他去吃過的詹記水果、圓環邊蚵仔煎，生意更是大幅成長6成。