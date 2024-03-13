台北「最多人逛夜市」前3名曝光！一票逆風：第1名只能冬天去

▲台灣夜市有很多特色小吃。（示意圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

夜市販賣不少特色小吃，每到晚餐時間都吸引許多人去逛逛。一名網友就說，以前很常逛台北的夜市，不過近年來比較少去，不確定是否有什麼變化，好奇如果周末想要去台北逛夜市，大家會推薦哪個夜市？文章曝光後掀起討論。

原PO在PTT發文表示，從小在桃園長大，經常去逛台北的夜市，每個夜市幾乎都已經去了數十次，以前士林夜市還沒地下化時非常熱鬧，可惜後來變了不少，他也盤點南機場夜市、師大夜市、樂華夜市、寧夏夜市和饒河夜市的知名美食。但近幾年他比較少到台北逛夜市，不知道有沒有什麼變化，因此好奇「如果周末去一趟台北夜市，鄉民們推薦哪個夜市、哪間店」

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網友紛紛回應，「南機場水餃」、「要吃必去寧夏」、「南機場吃的不錯，但缺少遊樂攤販」、「樂華，嫌遠就寧夏」、「通化最好吃」、「饒河還是最習慣」、「寧夏最頂，算夜市中我覺得滿乾淨的」、「吃東西的話，寧夏、南機場」、「樂華跟通化最頂」。

實際查看Google地圖評論，台北夜市中討論度最高的是「饒河街觀光夜市」，多達6萬7674則評論，擁有4.2顆星；第二名是寧夏夜市，有5萬4491則評論，同樣高達4.2顆星；第三名則是南機場夜市，有3萬616則評論，雖然評論數比較少，但有4.3顆星。

▲饒河街夜市是台北夜市中討論度最高的。（圖／記者謝盛帆攝）



不過也有網友指出饒河街觀光夜市的缺點，「饒河太擠了，我真的無法」、「饒河逛起來壓迫感很重，太擠太熱」、「饒河只有冬天值得去，夏天去是折磨自己，大骨湯和胡椒餅，其他吃的不多」、「饒河夜市縱深太長，逛得有點不耐煩」。