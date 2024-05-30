黃仁勳、張忠謀逛寧夏夜市！　大老闆合照「藏1共同點」

▲大老闆們逛夜市。（圖／寧夏夜市觀光協會提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、台積電創辦人張忠謀，以及廣達董事長林百里等人29日聚餐後，跑去寧夏夜市「續攤」，受到外界高度關注。不少網友看到照片後，也紛紛討論道，「拉老張去逛夜市」、「張忠謀也會逛夜市喔？超扯」；其中還有人留意到，這3位大老闆都是穿著外套現身。

林百里29日作東，邀請黃仁勳、張忠謀、聯發科董事長蔡明介、台灣大董事長蔡明忠、廣達副董事長梁次震等人到台北松山區「鄒記食舖」用餐。聚會結束後，黃仁勳、張忠謀、林百里等人又去寧夏夜市續攤並合影。

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大老闆們的合照曝光後，讓不少網友討論道，「追隨老黃的美食地圖」、「根本美食直播主」、「我爸跟我爺爺怎去寧夏了」、「不管黃董跟老張點了什麼，都給我來一點」、「這卡司好驚人」、「老黃還真喜歡逛夜市」、「台北美食有這麼多嗎」。

也有網友訝異表示，「林百里、張忠謀還跟老黃逛夜市，狂」、「去夜市也帶上老張喔」、「逛夜市真的太折磨張爺爺了」、「張爺爺比我體力好」、「張忠謀幾歲了，還能這樣走，超猛」、「老張：放我回家」、「這肯定是好友才會這樣陪」、「90歲阿公11點還在逛夜市吃宵夜」。另還有人留意到，昨天的天氣穿短袖應該算舒適，但大老闆們則都有穿上外套。

有趣的是，過去曾有媒體提問，為什麼即便在悶熱的台灣，黃仁勳依舊穿著黑色皮衣？當時黃仁勳就說，「因為這樣就不要去想要穿什麼顏色（的衣服），減少需要思考的事情」。緊接著媒體再追問，「很多人開玩笑說，你的外套是不是有裝輝達的散熱器，所以才能承受台北這麼熱的天氣？」結果黃仁勳就幽默的說，「不，這是因為我總是很酷（Cool）」。

此外，財經網站TheStreet在2018年分析過，成功人士通常不會想花時間決定要穿什麼衣服，所以每天穿類似的服裝也不稀奇，這或許也是黃仁勳為何總穿著黑色皮衣現身的原因。