放風箏出人命！騎士遭「割斷頸」慘死　巴西推動立法禁止

記者張方瑀／綜合報導

巴西「風箏競技」活動相當熱門，許多人會利用銳利的風箏線扯斷對手的風箏，但這也造成許多問題，不少機車騎士因勾到風箏線而受傷，甚至割頸導致死亡。目前巴西國會正準備立法，將在全國範圍內禁止製造、銷售和使用危險的風箏線。

根據《美聯社》報導，風箏競技在巴西是一項熱門活動，許多玩家會使用被稱作「cerol」的銳利風箏線來扯斷對手的風箏，但這樣的風箏競技已經引發多起傷害事件，有的機車騎士甚至被風箏線纏住脖子，割頸身亡。

巴西議會近期提出法案，要求禁止全國製造、銷售和使用該款風箏，並強調違法者將面臨1至3年的監禁和罰金。然而，即使在部分區域已經禁止使用這種風箏線，包括里約，仍有人違法使用。

▲目前巴西國會正準備立法，將在全國範圍內禁止製造、銷售和使用危險的風箏線。（圖／視覺中國）



包含里約在內的多個巴西大城市，早已禁止使用cerol風箏線，但許多熱愛風箏競技的民眾仍不為所動。當地一名警察達席瓦爾（Alexander Mattoso da Silva）曾在2014年的國際風箏節贏得風箏競技冠軍，他認為風箏競技是能夠讓他放鬆的活動，而割斷對手的風箏線就是這個活動的本質。

放風箏在巴西有著悠久的歷史，尤其在貧民窟相當受到歡迎，他們會用竹子和薄紙做成風箏。不過隨著歷史發展，風箏競技也越來越熱門，但鋒利的風箏線對行駛在路上的機車騎士來說卻相當致命。

為了躲避危險，許多機車騎士會直接在車身前方加裝一根天線狀的棍子，上面還加裝剃鬍刀，能夠割斷鋒利的風箏線，負責管理里約一條主要高速公路的公司，還會定期向機車騎士發送這種棍子。

里約警方表示，今年上半年已有10人因違反風箏線的相關法律被拘留；不過，當局往往是睜一隻眼閉一隻眼。當地風箏協會主席馬格諾（Carlos Magno）表示，「你能想像警察不去抓真正的罪犯，而是去抓放風箏的人嗎？」