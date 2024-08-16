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七股鹽山風箏嘉年華　8／17-8／18不畏風雨照常舉辦！

▲七股鹽山「風吹七Go 七股鹽山風箏嘉年華」不畏風雨如期舉辦，8/17和8/18將為遊客帶來「鹽山動物園」主題風箏展演。（圖／台鹽提共，下同）

▲七股鹽山「風吹七Go 七股鹽山風箏嘉年華」不畏風雨如期舉辦，8/17和8/18將為遊客帶來「鹽山動物園」主題風箏展演。（圖／台鹽提供，下同）

記者林東良／台南報導

錯過再等一年！本週末，就來台南七股鹽山追風箏！七股鹽山「風吹七Go 七股鹽山風箏嘉年華」不畏風雨如期舉辦，8/17和8/18將為遊客帶來「鹽山動物園」主題風箏展演，現場展示多款大小型Q版動物造型風箏，七股鹽山天空將化身為繽紛多彩空中動物園。

今年還首次加入2層樓高的台塩海洋鹼性離子水風箏，提醒大家在炎炎夏日多補充水分，邀請大朋友、小朋友，一起來鹽山fun風過暑假。

台鹽公司表示，這場盛會由台鹽公司與亞洲國際風箏聯合會共同主辦，藉由這場大型活動帶來更多視覺饗宴，不僅豐富了暑假的娛樂內容，也提升了七股鹽山作為觀光景點的魅力，歡迎民眾來七股鹽山同樂。展演場地以獨特的七股鹽山背景，結合風箏藝術，民眾能欣賞到超過15米長的獅子、老虎、猩猩等造型風箏在園區內飛舞，歡迎所有風箏愛好者與熱愛拍照的朋友們，一起來參加。除了令人目不暇給的空中風箏表演外，地面上還有風動地景風箏，繽紛可愛的熱帶魚、小蚵寶風箏地景隨風舞動，營造出夢幻般的景象，邀請民眾沉浸在風箏的繽紛世界中，每個角落都是拍照的絕佳背景。

▲七股鹽山「風吹七Go 七股鹽山風箏嘉年華」不畏風雨如期舉辦，8/17和8/18將為遊客帶來「鹽山動物園」主題風箏展演。（圖／台鹽提共，下同）

來到七股鹽山絕對要挑戰攀登高達6公尺的巨大鹽山！在蔚藍天空和白雲的映襯下，遠眺造型風箏迎風飄舞，別有一番風味，絕對是拍照的最佳景點。園區內設有「好管鹹事的日子展覽」、「碘鹽知識展覽」、「傳統曬鹽體驗區」、「扇形廣場」、「良緣塘」等，透過各展區了解昔日鹽工生活日常面貌及學習鹽品科普知識，值得體驗走訪。另外雲嘉南管理處也在8月10日至9月5日於七股鹽山辦理「2024台灣鹽生活節-鹽文化藝術嘉年華」，活動內容包含特色鹽雕作品、鹽雕DIY手作體驗以及相關鹽文化教育展區，邀請民眾一同共襄盛舉來體驗雲嘉南濱海鹽業知性之美。

在七股鹽山攝影完美照片後，別忘了參加「打卡送鹹冰棒」活動，每天下午2時開始限量送出，每日僅限100名，送完為止！活動期間，七股鹽山推出保養品及保健品限定組合，超殺優惠一定要把握。現場還有「鮮選我塩麴」及「鮮選我頂級黑豆厚醬油」的試吃活動，搭配嚐鮮組合價，讓民眾好吃又好買的滿手好康而歸。此外，一定要享用七股鹽山限定的「鹽滷豆花」和「鹹冰棒」，以及體驗特有的「石板天日曬鹽」、「龍骨水車」和「鹽工茶冰沙」DIY 活動，好吃又好玩，這個暑假邀請大家到七股鹽山參加這場獨特的美食饗宴和風箏盛會！

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