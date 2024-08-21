超級遊艇「沉沒前」畫面曝光　短短60秒整艘消失風暴中

Horror CCTV shows doomed Bayesian superyacht engulfed by storm pic.twitter.com/vCziWHJuLf — The Sun (@TheSun) August 20, 2024

記者吳美依／綜合報導

懸掛英國國旗的豪華遊艇「Bayesian」19日在義大利外海沉沒，迄今仍有6人下落不明，包括英國科技業大亨林奇（Michael Lynch）和他的18歲女兒，而災難過程都被一間岸邊別墅的監視器拍下。

根據畫面，這艘價值3000萬英鎊（約新台幣12.5億元）的遊艇，在距離岸邊200碼（約183公尺）的地方閃爍燈光，但隨著風雨越來越大，船體輪廓與燈光，迅速消失在夜色之中。

別墅屋主受訪時說，「在短短60秒內，你就可以看見船隻消失了。」他回憶，當時風雨很大，別墅一共20多個監視器，只有這個未受風雨干擾，「人們對於這艘船什麼也做不了。它在很短的一段時間內就消失了。」

▲要價3000萬英鎊的豪華遊艇翻覆，林奇等人下落不明。（圖／路透）

《西西里報》透露，還有第二部影片拍到遊艇沉沒過程，但迄今未被公開。

19日凌晨5時，「Bayesian」於西西里島首府巴勒摩（Palermo）外海遇上強烈風暴而沉沒，當時船上載有10名船員、12名乘客，目前15人獲救、1人罹難、6人下落不明。失蹤者除了林奇父女，還包括摩根士丹利國際公司董事長布魯默（Jonathan Bloomer）、林奇律師莫維洛（Chris Morvillo）等。

▲林奇被譽為「英國比爾蓋茲」。（圖／達志影像／美聯社）

儘管義大利海岸警衛隊認為，6名失蹤者很可能已經喪生，搜救行動仍在進行中。當局已在水下50公尺處發現船體殘骸，但由於深度太深，加上家具堵塞入口，潛水員每次只能下潛約10分鐘。

海上救援工程師斯洛恩（Nick Sloane）曾領導2012年豪華郵輪「歌詩達協和號」（Costa Concordia）的搜救行動，他解釋，遊艇桅杆折斷後開始下沉，儘管希望渺茫，但若船隻內部出現氣囊（air pocket），有機會確保倖存者活下來，只不過所剩時間不多，在氣囊氧氣耗盡之前，「最多只有2到3天」。

2013年，奈及利亞廚師歐基恩（Harrison Odjegba Okene）遇上船難，他待在翻覆船隻的氣囊裡，受困大西洋海底長達3天後奇蹟生還。