民主剛果木船超載　夜航誤撞駁船沉沒！「已20死」約300人下落不明

▲民主剛果一艘超載的木船日前因誤撞駁船沉沒，目前已造成至少20人死亡。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

民主剛果西部的馬伊恩東貝省（Maï-Ndombe）18日傍晚發生了一起嚴重船難，造成至少20人死亡，數百人失蹤。這起意外是這個中非國家近來頻頻發生的沉船事故之一，當局將事故歸咎於超載問題。

據美聯社報導，庫圖行政官員蒙吉（Jacques Nzenza Mongie）透露，這起意外發生於當地18日晚間7時，一艘載有超過300人的木船在盧凱尼河（Lukeni river）夜間航行時，意外撞上了一艘沉沒的駁船，導致船隻沉沒。

當局在第一時間迅速展開搜救行動，但截至20日，當局僅成功救出46名倖存者，並尋獲至少20具罹難者遺體，船上仍有數百人下落不明。蒙吉表示，由於搜救工作仍在進行中，因此當局暫時還無法提供確切的傷亡人數。

這起船難再次突顯了民主剛果水上交通的安全隱患。馬伊恩東貝省長凱萬（Lebon Nkoso Kevan）強調，夜航在當地是非法行為，而政府也將徹查沉船事故原因，並追究相關人員責任。

民主剛果境內河湖密布，因此乘船是居民出行的主要方式之一。然而，由於船隻破舊超載等原因，導致沉船事故頻頻發生。剛果官員多次警告超載的危險，並誓言要嚴懲違反水運安全規定的人，但當地還是不時傳出類似悲劇。