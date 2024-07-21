新婚妻上「療癒課程」%%身心靈老師　綠帽夫控訴她遭催眠怒告

▲台北身心靈老師開「療癒課程」，卻和已婚女學生搞上床。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者郭玗潔／台北報導

台北女子小佳(化名)新婚後陷入低潮，為尋求協助，參加劉姓身心靈老師開設的卡牌療癒課程，不料當月就和劉男搞上床。小佳丈夫得知後，認為劉男使用催眠術、PUA等手法性侵妻子，報警後經檢方處分不起訴，丈夫又提告對劉男求償100萬。台北地院審理，判劉男侵害配偶權要賠20萬，可上訴。

丈夫主張，他和小佳於2022年2月結婚後，他剛好出國經商，小佳因缺乏情緒支持，憂鬱症發作，無意間在網路上發現劉姓男子的身心靈課程，便報名參加。該授課老師劉男以「催眠治療師」為業，提供「催眠」、「心理諮商」、「EFT情緒治療」、「婚姻關係成長」等服務，卻不具諮商師資格，小佳在新婚同年10月上旬報名他的「情緒療癒卡牌」後，同月23日就和劉男上摩鐵發生性關係。

丈夫指出，事後他和小佳對劉男提出性侵告訴，他認為劉男對小佳使用催眠術、PUA等手法，但因舉證困難而被檢方處分不起訴，不過偵辦時，劉男已坦承和小佳性交，他要對劉男求償100萬元。

劉男則在審理時表示雙方是合意性交，且僅發生1次，人夫求償金額過高。法官認為，劉男開設療癒卡牌課程，明知小佳的婚姻狀況，且正處於情緒脆弱狀態才報名課程尋求協助，卻和她性交，可責性相較於小佳更高，審酌劉男為塔羅師，去年收入約51萬，判他要賠人夫20萬撫慰金。可上訴。