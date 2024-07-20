百名旅客「躺北車敷面膜」體驗茶Spa　台灣茶旅行登場　

▲觀光署在台北車站舉辦「魅力茶薰 六感饗宴」，百人齊敷面膜。（圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部觀光署參山國家風管處今(20)日上午在台北車站舉辦「魅力茶薰 六感饗宴 Cooling Tea Spa」活動，行銷台灣茶旅行，上百人一起敷面膜體驗「茶薰六感」的茶Spa，場面壯觀療癒。

今活動邀請包括日、韓、星、馬、越、泰等來自各國的在台學生、旅行業者、觀光遊樂業者、觀光圈總召盟主近百人，在台北火車站大廳一起體驗「茶薰六感」的茶Spa敷面膜；另現場也邀參山處轄區在地特色產業與觀光圈業者展示銷售產品與美食，並串聯八卦山松柏嶺地區的茶葉、茶藝，提供限量免費試飲茶。

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觀光署長周永暉出席該活動致詞表示，台灣茶世界知名，尤其其中展現了客家及閩南等文化，因此觀光署今年暑假要向各界推廣台灣茶葉，尤其台灣從北到南都有不同特色的茶，不管生茶或熟茶，也推薦可到花東體驗紅烏龍等。

周永暉強調，今推廣的是觀光署參山處轄區松柏嶺的茶及茶旅行，其中最具特色的是參山處推出「茶薰六感」創新體驗，透過茶結合觸覺、視覺、嗅覺、味覺、聽覺和意覺六感，療癒身心靈。

▲▼百人在台北車站齊敷面膜體驗茶SPA。（圖／觀光署提供）

周永暉說，今天活動除號召百人一起來體驗「茶薰六感」的茶Spa，也感謝非常多觀光業者共襄盛舉，讓更多人瞭解台灣茶特色，盼透過此次活動讓各界認識參山轄區的松柏嶺；松柏嶺也可以順遊至集集鐵道，歡迎遊客前往茶文化主題館體驗茶薰六感，遊百年茶街，一覽松柏嶺受天宮美景，體驗松柏嶺最天然舒壓茶之旅饗宴。