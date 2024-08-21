幕後／民主基金會執行長難產　藍強推盧業中、韓國瑜消極態度成變數

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民主基金會日前召開董事會確認韓國瑜擔任董事長，對於韓國瑜提名的執行長盧業中，與會董事要求，韓國瑜出席說明推薦理由，但韓至尚未與董事會溝通，該項人事案擱置至今，目前由副執行長廖達琪暫代。涉外人士質疑，若韓國瑜如此青睞盧，怎麼連一點溝通誠意都拿不出來？傳聞盧業中的人事案是由立法院副院長江啟臣強勢運作，韓如此消極也耐人尋味，民主基金會9月可能再召開董事會，韓國瑜是否再提同樣人選、或和盧「同進退」會是關注焦點。

根據台灣民主基金會章程，執行長產生方式是「由董事長提名，經董事會同意後遴聘之」，而攤開15席董事會名單，除了依照國會政黨比例（國民黨4席、民進黨4席、民眾黨1席）的政黨代表外，還有3席政府代表（韓國瑜、吳釗燮、林佳龍），以及由外交部推舉的學界、財經界、非政府組織團體各1名代表。

而民主基金會從扁政府成立以來，一直有讓國會議長當董事長的「慣例」，當中「慣例」也包括執行長的指派要尊重總統，即便在章程上，形式上是寫由董事長提名。

據了解，兩個多月來偶有藍營人士透過媒體放話，甚至有藍委威脅卡外交部預算，但韓國瑜本人始終未和基金會董事們溝通執行長人選，涉外人士便指出，按規定執行長由董事長提名，現在既然董事長已選出，自然沒有起初藍營指控「卡韓」的情事，但由於董事會席次執政黨佔優勢，「藍營只放話、不溝通，對執行長人事毫無幫助」。

涉外人士透露，原先執政黨和在野黨曾協商「各推3名執行長人選」的作法，未料執政黨才提出前紐約辦事處處長李光章、前駐印度公使陳牧民、前駐美代表高碩泰等人選，還等不到和在野黨溝通，就直接看到「韓國瑜屬意盧業中」消息見報，盧業中隨後更接受廣播節目專訪，儼然捨我其誰的態度，讓藍綠原有的「默契」破局。

該人士續指，民主基金會目前雖由副執行長代理執行長，但也運行無礙，然而藍營一方面透過特定媒體放話、要黨籍立委指責執政黨，另一方面又不和基金會董事溝通執行長人選，「想在下次董事會召開前製造不利輿論風向，試圖強渡執行長人事案，其心可議」。該人士也質疑，若韓國瑜如此青睞盧業中，又怎麼會連一點溝通的誠意都拿不出來，只把即將召開的基金會董事會變成橡皮圖章，擺明「董事長提什麼人，董事會就要吞下去、為其背書」？

對於民主基金會運作，涉外人士補充，民主基金會是國家級基金會，在外交工作上更肩負「二軌外交」的重責大任，過去依慣例由立法院長出任董事長、總統同意的人選出任執行長，確保外交工作的推動不會造成實務上的扞格，無奈至今看不到藍營溝通的誠意。

涉外人士透露，有傳聞盧業中的人事案是由立法院副院長江啟臣強勢運作，要護航同為「政大幫」的盧業中上位。該人士猜測，韓國瑜對於執行長人事案的消極態度，是否正是不願做江啟臣傀儡的訊號？民主基金會執行長的人事案竟意外引發立法院正副院長的心結，也是外界始料未及。