苦民所苦！韓國瑜接見慈善協會　「每個孩子都需要快樂童年」

▲韓國瑜接見社團法人中華安得烈慈善協會一行。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（21日）接見社團法人中華安得烈慈善協會一行，致詞時表示，自己以前當高雄市長時，教育局長曾報告過，很多孩子最怕放寒暑假，還有週六跟週日，因為擔心沒有營養午餐可以吃了，聽了真的好難過，偉大的社會是基層老百姓都要安居樂業的，360行都興旺，國家若只看政治人物的表演就以為國家強大，是很可怕的。與青年們合照時，韓國瑜看到孩子們很害羞，又自嘲「來跟我照相啦！不要介意我長的醜哈哈！」親切態度舒緩孩子們的緊張。

韓國瑜說，有孩子營養午餐只敢吃一半，留一半還要帶回家吃，因此看到安得烈的志工朋友，願意把愛發揚出去幫助弱勢族群，真的很感動；偏鄉地區許多家庭困苦，交不起營養午餐的錢，一部分家庭環境還可以，交得起營養午餐的錢，中午吃飯時竟然發生不可思議的畫面，交錢的同學坐一邊，沒交錢的坐一邊、眼睛還不敢看交錢的同學，時間久了班上就會分派，有錢的同學會認為你們沒交錢還敢吃飯，沒錢的同學吃著飯心裡也會很沉重、越來越自卑，真的很難。

韓國瑜強調，一口飯吃、一本書讀、一個快樂的童年應該是每個孩子都要有的，邱吉爾（前英國首相）名言，大戰時物資匱乏，但孩子每天一定要有一杯牛奶、一顆雞蛋，「我看到志工朋友能夠把有限資源投下這個行動，實在是非常了不起！」

韓國瑜指出，很多人都覺得政治人物了不起，其實自己相當感嘆，偉大的社會是基層老百姓都要安居樂業的，360行都興旺，國家只看政治人物的表演就以為國家強大，是很可怕的，應該是每個個體都要受到照顧，每個螺絲都栓緊，每個工作都要盡善盡美。

「我雖然是立法院長，從不為身為光鮮亮麗的政治人物感到驕傲」，韓國瑜坦言，時常在看弱勢者是多麼需要被關照，三級貧戶也可以當總統，現在國際情勢風雲詭譎，在台灣的政治、經濟領袖要去思考怎麼讓社會變更好，去關注社會死角，教育家、慈善家、政治家這三種人，對國家興旺很重要。最後，希望所有同學能在社會上發光發熱！謝謝大家！

