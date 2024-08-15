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「極端氣候不亞於戰爭」半年接40陳情案　江啟臣喊：全民來減碳

▲▼凱米颱風致災，台中也重創，江啟臣團隊前往災區勘災。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

▲凱米颱風重創台中農漁業及交通，江啟臣示警，全民正視極端氣候致災的強大威力。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

實習記者歐承翰／台北報導

近年氣候變遷對全球的影響日益顯著，台灣也無可避免，諸多的極端氣候現象，如寒流、高溫、颱風和冰雹等，已對農業、經濟、就業及居民生活產生衝擊，立法院副院長江啟臣今（15日）表示，在台中服務處已接獲超過40件的陳情案件，他強調「極端氣候不亞於戰爭」，社會應思考並推動減碳政策。

▲▼江啟臣主持「2024全國國民小學籃球夏季聯賽」開賽記者會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲江啟臣指台中市在凱米颱風的農損，占全台農損的10%，正是極端氣候影響的鐵證。（圖／記者屠惠剛攝）

江啟臣指出，氣候變遷對全球的影響日益顯著，台中市也未能倖免，氣候變遷所引發的極端氣候現象，如寒流、高溫、颱風和冰雹等，已對台中市的農業、經濟、就業及居民生活造成嚴重衝擊。

江啟臣說，光是今年上半年，台中市的多項農作物包括水蜜桃、巨峰葡萄、梨子、梅子、龍眼、荔枝、枇杷以及硬質玉米等，都遭遇了不同程度的損害，尤其是第一個侵襲台灣的凱米颱風，對農作物造成了嚴重破壞，根據農業部統計，台中市農林漁牧業損失達3億4714萬元，占全台農損的10%，這都是農業受到極端氣候影響日益嚴重的鐵證，光是他在台中的服務處，就接獲超過40多件陳情案件，團隊也協助勘災及申請農作物災害補助。

江啟臣強調，「氣候變遷帶來的異常衝擊不亞於戰爭」，極端氣候的瞬間變遷，能夠讓數百萬人流離失所，特別是對於農業而言，氣候變遷的衝擊極為嚴重，大家都必須正視這一問題，並著手進行減碳調適。

江啟臣呼籲，社會應加強對氣候變遷問題的關注與應對。除了積極尋求中央及地方政府的支持外，也需要共同思考並推動減碳政策，以減少未來極端氣候的影響，保護家園與生活。

▼凱米颱風重創台灣，江啟臣示警，全民應正視極端氣候致災的強大威力。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣，下同）

▲▼凱米颱風致災，台中也重創，江啟臣團隊前往災區勘災。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

▲▼凱米颱風致災，台中也重創，江啟臣團隊前往災區勘災。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

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