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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

細數黨主席任內成就　朱立倫訪美喊「國民黨堅定捍衛中華民國」

▲朱立倫赴美參加全美同鄉會。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫赴美參加全美同鄉會。（圖／國民黨提供，下同）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫、立法院副院長江啟臣日前赴美出席台美同鄉聯誼會。朱立倫今（18日）透過臉書強調，國民黨將繼續堅定捍衛中華民國，推動對台灣福國利民的法案，讓台灣的民主與自由走得更踏實、更遠；江啟臣則說，美中競爭的態勢將長期存在，並影響全球局勢，台灣必須尋求與更多民主夥伴國家推動實質合作。

朱立倫指出，每年的台美同鄉聯誼會都是國民黨凝聚團隊力量的重要時刻。尤其是在台美關係及經貿合作方面，大家的貢獻不容忽視。作為僑界的重要橋樑，扮演至關重要的角色。對於國民黨來說，更是最堅定的支持力量。

朱立倫續指，這3年來，自己擔任黨主席期間經歷了兩場重要選舉，感謝大家的團結和努力，讓國民黨在地方選舉中取得了15個縣市的大勝，雖然今年總統大選雖未能如願重返執政，但國民黨在國會中成為了最大黨，這是大家共同努力的成果。

朱立倫說，國民黨在立法院的54位黨團成員，在立法院長韓國瑜和副院長江啟臣的帶領下，非常團結。國民黨將繼續堅定捍衛中華民國，推動對台灣福國利民的法案，讓台灣的民主與自由走得更踏實、更遠。

▲朱立倫赴美參加全美同鄉會。（圖／國民黨提供）

江啟臣致詞時則分享變動中的印太局勢，台灣的因應和角色，「感謝全美台灣同鄉聯誼會的邀請及熱烈迴響，讓世界看見中華民國的存在」，看見臺灣的經濟、科技和經貿實力，以及對民主自由價值的堅持，國會外交也因此更加豐富精彩。

「隨著全球對印太區域的關注日漸增加，尤其在軍事、外交與經濟等領域，台灣的戰略地位日益重要」，江啟臣認為，台灣應該從中找到自己的戰略定位，確保國家的安全與繁榮，並保持經濟與科技領先地位、還要不斷強化自身韌性。

江啟臣分析，美中競爭的態勢將長期存在，並影響全球局勢，他認為台灣未來在國際社會中要積極扮演四大關鍵角色，包括區域秩序與民主價值的捍衛者；兩岸和平與安定的推進者；科技創新的領航者；全球人道主義的貢獻者。

江啟臣強調，尤其台灣在各領域深厚的軟實力不僅具有嚇阻力，同時也是拓展實質外交的工具，藉此拓展新的國際夥伴關係，進而能在全球變局中保持競爭力與影響力。

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