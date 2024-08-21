黃偉哲與波蘭盧布林市視訊對談　台波古城開啟城市外交新友誼

▲台南市長黃偉哲與波蘭盧布林市(Lublin City)的Tomasz Fulara副市長日進行視訊會談，雙方就台南市與盧布林市的城市外交進行討論。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲與波蘭盧布林市(Lublin City)的Tomasz Fulara副市長，21日進行視訊會談，雙方就台南市與盧布林市的城市外交進行討論。

黃偉哲市長表示，台南市與盧布林市同為台波兩國具有深遠歷史的古城，在藝術、文化方面應有許多潛在合作機會，他也鼓勵兩地的教育機構和學生能多進行交流，未來在教育、文化、產業上促進合作共贏。

黃偉哲強調，台南是台灣的民主聖地，而盧布林市距離烏克蘭很近，在俄烏戰爭期間提供烏克蘭許多援助，因此盧布林可說是自由世界的前線堡壘，台南市也將持續與歐洲夥伴攜手守護自由民主等價值，也期望以這次視訊作為兩市友誼的起點。

Tomasz Fulara副市長在會中簡單介紹了盧布林市，並且邀請黃市長有機會能正式前去訪問，期盼雙方進一步探討各項合作議題。

盧布林市位於波蘭東南方，被視為歐盟通往東方門戶，早在12世紀起就為人所知，它是中世紀中東歐的商業中心，也是著名歷史名城。盧布林亦是西方援助烏克蘭的重要據點之一，2020年波蘭、立陶宛和烏克蘭在盧布林組成區域聯盟——盧布林三角（Lublin Triangle），相互加強軍事、文化、經濟、政治合作，並以此支援烏克蘭。