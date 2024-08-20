黃偉哲接見AMD台灣分公司　持續爭取優質企業投資

▲台南市長黃偉哲20 日在市府接見AMD台灣分公司代表時表示，台南在晶片產業垂直分工完整，亦有光電、資安、航太、無人載具、精密製造的產業聚落，落實AI晶片的垂直應用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲20 日在市府接見AMD台灣分公司代表時表示，台南在晶片產業垂直分工完整，亦有光電、資安、航太、無人載具、精密製造的產業聚落，落實AI晶片的垂直應用。

黃偉哲市長說，不論亞馬遜、英特爾、輝達 (NVIDIA)、或是AMD規劃在南部設立全亞洲首座研發中心，市府將持續招商引資，積極爭取並尊重廠商評估、選擇，歡迎世界、國內優秀Al領頭羊企業進駐台南，攜手科技新未來。

近期人工智慧產業發展大爆發，台灣第一處人工智慧產業專區經行政院卓榮泰院長，宣布擇定於台南沙崙智慧綠能科學城，預計投入百億國發基金與公共建設預算，由中央攜手地方合作推動AI產業，而台南市府已經做好迎接AI時代的準備，也持續爭取國際大廠投資台南，盼結合各方資源開創沙崙智慧綠能科學城合作契機，將台南產業鏈推動至最高峰。

經濟發展局林榮川局長表示，台南在龐大產業能量下，從完整的半導體產業鏈、近年IC設計公司紛紛插旗台南、匯集許多智慧綠能與資安廠商與機構，吸引台灣人工智慧學校等相關單位進駐的沙崙智慧綠能科學城，未來，智慧健康醫療與資訊安全的能量將可提供廠商在台南投資所需的支援，而產業最看重的綠電、再生水、土地及人才等資源，台南可以大聲說：「我們準備好了！」。

未來市府招商團隊也將持續推動AI產業化、產業AI化，並且在招商的同時，藉由親商、安商措施協助企業安心投資、放心量產，進而活絡本市經濟並創造就業機會，公私協力共創最大經濟效益，歡迎國內外優質企業投資台南。招商投資單一窗口服務專線0800-067-795。