爭取中央經費挹注改善三爺溪水質　黃偉哲盼能重現水清魚現水岸風光

▲「三爺溪上游排水截流及虎尾寮水資源回收中心擴建工程」完工反用，市長黃偉哲主持啟用典禮，盼透過改善三爺溪水質，提升市民的生活環境品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為改善台南市三爺溪水質，重現「水清、魚現」的水岸風光，台南市政府積極向中央爭取經費辦理「三爺溪上游排水截流及虎尾寮水資源回收中心擴建工程」，總經費近8億元，獲得環境部補助70％，市府自籌30％，於2021年11月開工，2024年5月竣工，市長黃偉哲20日主持啟用典禮，盼透過改善三爺溪水質，提升市民的生活環境品質。

市長黃偉哲表示，三爺溪為台南重要區域排水，由於位處人口稠密區且周圍工廠林立，致使多年來水質嚴重污染。依據環境部監測資料，尤以三爺溪上游網寮橋河段污染最為嚴重，因此市府將其列為優先改善對象，感謝環境部大力支持，今日工程得以完工啟用。

黃偉哲強調，水質改善和水資源管理是城市發展的重要一環，市政建設將持續積極推動仁德、永康及虎尾寮污水下水道建設及設置水質淨化場，以減輕二仁溪及三爺溪污染負荷，透過一系列的水質改善建設，助益市民生活環境品質提升，促進城市發展。

環境部次長葉俊宏表示，三爺溪為二仁溪的重要支流，多年前灣裡燒廢五金，造成二仁溪嚴重污染，近年來中央與地方攜手改善三爺溪水質，逐步減輕二仁溪污染，有效改善水環境。

市府水利局說明，為有效改善三爺溪水質，市長黃偉哲自2019年起向中央爭取到補助近3千萬元完成工程設計，而工程總經費近8億元，則於2021年3月再獲中央補助70％，透過截流三爺溪網寮橋上游24000CMD晴天污水至虎尾寮水資中心處理，以減少三爺溪污染負荷，並因應截流水量增加，同步將虎尾寮水資源回收中心每日處理水量由每日12000噸大幅提升為27000噸。

水利局進一步指出，為避免三爺溪上游基流量不足情形，特地規劃將1萬噸虎尾寮水資中心放流水回送至上游網寮橋河段，為三爺溪挹注乾淨水源，可望使三爺溪上游河段水質由嚴重污染度降至中度污染以下，期盼透過一系列的水質改善建設，逐步使三爺溪重現「水清、魚現」的水岸風光。

今日啟用典禮貴賓雲集，包括環境部政務次長葉俊宏及市議員郭鴻儀、杜素吟、陳皇宇、朱正軒、蔡筱薇、曾培雅及楊中成等蒞臨見證。