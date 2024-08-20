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黃偉哲與大久保麻梨子搶先開箱 　2024台灣文博會「校本部」

▲台南市長黃偉哲與日籍藝人大久保麻梨子到北區「321巷藝術聚落」，與高達10公尺的巨型充氣偶「巷仔Niau（貓）」相見歡，也帶大家開箱預覽「校本部」展區。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與日籍藝人大久保麻梨子到北區「321巷藝術聚落」，與高達10公尺的巨型充氣偶「巷仔Niau（貓）」相見歡，也帶大家開箱預覽「校本部」展區。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣文化創意博覽會首次來到台南舉辦，距離8/23開幕倒數只剩3天！20日台南市長黃偉哲與日籍藝人大久保麻梨子到北區「321巷藝術聚落」，與高達10公尺的巨型充氣偶「巷仔Niau（貓）」相見歡，也帶大家開箱預覽「校本部」展區的「戶外教學」、「自然實驗室」等精彩展間。

市長黃偉哲表示，今年文博會台南以「Lesson：D」為主題，「D」是台南現在的身分證開頭字母；「Lesson」則呈現以台南為名的課程，透過展間講述考試不會考的台灣必修課。台灣文博會的內容非常精彩多元，除了讓民眾回溯到大航海時期的台南，還有很多精彩的台灣文化元素，此外今年在台灣國際蘭展中大出風頭的吉祥物Orchidsaur也特別到現場支持台灣文博會，喜愛Orchidsaur的大小朋友千萬不要錯過。

▲台南市長黃偉哲與日籍藝人大久保麻梨子到北區「321巷藝術聚落」，與高達10公尺的巨型充氣偶「巷仔Niau（貓）」相見歡，也帶大家開箱預覽「校本部」展區。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局指出，2024台灣文博會將於8/23至9/1舉行，此次以「Lesson：Ｄ」為主題，共規劃「校本部」、「漫畫校區」與「文創校區」等三大核心展區，分別坐落於321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區。活動期間三大核心展區不僅有滿滿的精彩活動，從戲劇、音樂、講座、遊行、市集、手做工藝工作坊，絕無半秒冷場。

同時闊別4年的321巷藝術聚落（原市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群），也將在此次文博會全新亮相，讓這座台灣極少數保留完整的日治時期陸軍軍用官舍群，以充滿文化能量的方式，成為台南文資再利用新亮點。

▲台南市長黃偉哲與日籍藝人大久保麻梨子到北區「321巷藝術聚落」，與高達10公尺的巨型充氣偶「巷仔Niau（貓）」相見歡，也帶大家開箱預覽「校本部」展區。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除三大展區外，安平古堡與孔廟更首度開放夜間參觀，安平古堡8/23-/25連續三天的仿古「熱蘭遮市集」、赤嵌樓連續十天進行晚間大型沉浸式光雕投影，帶大家重回400年前拍打台江內海的浪濤，再再呼應「台南作為台灣歷史教室」的核心理念，更帶著大家來認識夜光下的台南玩法。

文化局說明，這隻名為「巷仔Niau」的貓，呼應大航海時代商船上常見又不可或缺的捕鼠貓，牠們短圓尾巴上的折角，又被稱為「麒麟尾」，是擁有擅長抓捕老鼠基因的象徵；「巷仔Niau」身上花紋呈現台南歷史的演變紋理，結合台南在地建築語彙，帶出台南跨文化交流的城市性格與脈絡，更呼應台南在東亞及台灣歷史發展過程中，扮演著相當重要的角色。這隻「巷仔Niau」也將出現在全台南各景點景區，歡迎大家攜手踏上以「巷仔Niau」為名的尋喵之路。

▲台南市長黃偉哲與日籍藝人大久保麻梨子到北區「321巷藝術聚落」，與高達10公尺的巨型充氣偶「巷仔Niau（貓）」相見歡，也帶大家開箱預覽「校本部」展區。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024台灣文博會相關參觀資訊，請至官網（https://tainan400.tainan.gov.tw/expotainanniau/index.php）查詢或持續關注「藝遊台南」與「文創plus-台南創意中心」臉書粉絲專頁。

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