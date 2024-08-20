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台南市社工榮獲衛生福利部社安網績優人員　黃偉哲：巿府是社工的最佳後盾

▲台南市社會局周珀妘高級社工師及李佳儒社工員等2人，榮獲衛生福利部社會安全網績優人員，社會局主任秘書陳雅芬親自北上陪同出席頒獎典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市社會局周珀妘高級社工師及李佳儒社工員等2人，榮獲衛生福利部社會安全網績優人員，社會局主任秘書陳雅芬親自北上陪同出席頒獎典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市社會局周珀妘高級社工師及李佳儒社工員等2人，榮獲衛生福利部社會安全網績優人員，社會局主任秘書陳雅芬親自北上陪同出席頒獎典禮，並代表社會局盧禹璁局長向得獎社工致贈祝賀花束，感謝社會局社工長期在社會安全網第一線的辛勞付出。

黃偉哲市長表示，社會安全網的推展，是將警政、衛政、社政、勞政及教育等單位所做的工作，加強橫向連結，建構資源整合平台，編織綿密的社會安全網，不漏接個案，讓每個需要服務的個人或家庭都能獲得適切的服務。感謝台南市每一位社工人員堅守崗位的辛勞與付出，並表示市府是社工的最佳後盾，建構更安全友善的職場環境，更有能力協助遇到挫折、創傷的弱勢民眾，並期勉社工伙伴一起攜手同心，一起為社會安全網貢獻心力。

▲台南市社會局周珀妘高級社工師及李佳儒社工員等2人，榮獲衛生福利部社會安全網績優人員，社會局主任秘書陳雅芬親自北上陪同出席頒獎典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

周珀妘高級社工師於2015年分發至社會局，於安康區社會福利服務中心服務，2017年榮獲南高屏明日之星獎，2019年擔任社福中心督導，除盡心盡力協助社工們服務脆弱家庭外，亦致力於帶領社工看見服務對象之需求，設計辦理相關團體與方案活動，藉著社工與服務對象的多元互動，讓服務對象能對生活產生更多的信心與能力，社工們在此過程中也能建立自我價值及對社會工作專業的認同，自身更利用公餘主動修習博士。

▲台南市社會局周珀妘高級社工師及李佳儒社工員等2人，榮獲衛生福利部社會安全網績優人員，社會局主任秘書陳雅芬親自北上陪同出席頒獎典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李佳儒社會工作員於家庭暴力暨性侵害防治中心從事兒童保護工作已有5年多的時間，每每看見兒少因父母的因素，身上帶著傷，眼神有無比的恐懼時，總想自已還能多做些什麼？才能讓他們免於恐懼，因此，不斷省思如何在家庭自主與兒少權益之間取得平衡，做出對兒少最佳利益的決定。

社會局盧禹璁局長說明，台南市設有安平、東區、南區、北區、永康、安南、新豐、善化、麻豆、北門、玉井、新營等12處社會福利服務中心，如民眾遭遇緊急變故、經濟陷困，可至各社褔中心尋求協助，將有專業社會工作人員進行評估並提供家庭所需服務，透過全民共同努力，打造台南成為友善又幸福的城市。

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