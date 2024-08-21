台南市9所新建公共化幼兒園聯合揭牌　黃偉哲期許共創公共教保優質好口碑

▲立人國小附幼等9所新建園舍落成，21日在立人國小舉行聯合揭牌典禮，由教育部林伯樵主任秘書、黃偉哲市長與9所幼兒園代表蒞臨現場共同見證歷史新頁。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為擴大平價教保服務，減輕家長育兒負擔，台南市積極向教育部爭取建設公共化幼兒園，113學年度共有立人國小附幼等9所新建園舍落成，並自113學年度起招生，21日在立人國小舉行聯合揭牌典禮，由教育部林伯樵主任秘書、黃偉哲市長與9所幼兒園代表蒞臨現場共同見證歷史新頁。

黃偉哲市長除感謝中央挹注經費，也期勉9所公共化幼兒園打造好口碑，讓更多幼兒及家長享有平價、優質的教保服務與教學環境。

黃偉哲市長表示，感謝中央對台南積極推動公共教保服務的肯定，總計補助10億7千萬元經費新建8所公立幼兒園及1所非營利幼兒園，從2020年開始規劃設計迄今，歷時4年多，在113學年度嶄新落成。特別是2024國家卓越建設獎，全國只有2所幼兒園獲獎，都是在台南！立人國小附幼榮獲最佳規劃設計類卓越獎，新市幼兒園則獲最佳規劃設計類優質獎肯定，展現教育局、學校、幼兒園及建築工程團隊的績優實力！

教育局鄭新輝局長表示，新建幼兒園除擴大3-5歲班量能52班，還新增2歲專班25班，計1202名幼兒能夠獲得平價又優質的教保服務，平均招收率超過9成，加上少子化子女對策，就讀公幼每月收費不超過1千、非營利不超過2千，第二胎以後收費更少，平價收費，優質服務，師資穩定。113學年度再補助公幼午餐、點心費用，幼兒吃得更好、更均衡。

教育局補充，立人國小附幼以「與歷史對話、豐富幼兒空間」為設計理念，透過綠色建築與體現自然與在地性對話，對應校園古蹟建築。文賢國小附幼採用環形的全木構造設計，以圓的概念寓意著以終為始，象徵SDGS的平等，符應永續的願景。新興國小附幼設計從幼兒角度出發，孩子是空間的主人，低矮的窗戶讓空間兼具光線與視覺的通透，透過觀察外部環境獲得更多元學習。日新國小附幼以白色鹽結晶的在地元素作為建物的構件，伴隨大自然的光和風譜出美妙的協奏曲，共同創造美麗的童年記憶。永華附幼以大自然及光影創造深度對話空間，透過建築與自然無縫連結，營造充滿趣味的學習環境，讓孩童在自由玩耍與探索中感受生命的美好。

專設與非營利幼兒園部分，第三幼兒園以木構造打造友善學習環境，街角休憩空間的戶外生態遊戲場，種植多種提供五感體驗教學的喬灌木，讓幼生在大自然的遊戲場中學習。第四幼兒園有寬敞的中庭及遊戲空間，環狀走道及高低的地景式遊具創造了訓練小肌肉協調能力的空間，將大自然共存的童趣傳承給下一代。新市幼兒園則以「新新向榮，童心綠洲」白色空間與自然綠野呼應，創造充滿童心童趣，讓幼兒如嫩芽般成長茁壯的希望園地。全人裕文非營利幼兒園外觀設計採色彩原真自然，考量生活化的教學性及活動規劃，建置安全及永續的綠色校園環境，展現幼兒園新風貌。