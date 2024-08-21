頂新和德攜手社區棒球志工　送愛到信望愛智能發展中心

▲社區棒球隊大合照。（圖／頂新和德文教基金會提供，以下同）

生活中心／綜合報導

頂新和德文教基金會長期推動「接棒未來」公益捐贈計畫，協助基層棒球及社區棒球發展，支持「基隆Enjoy社區棒球隊」、「大神岡社區棒球聯盟」等超過100支社區棒球隊，近日兩支棒球隊師生60位，前往公益夥伴台中信望愛智能發展中心附設的「沙發后花園」，進行鋤草、環境清理等志工活動，也藉此機會和心智障礙青年互動，場面溫馨。

頂新和德文教基金會秉持創辦人魏應充的善愛循環理念，協助基層棒球之餘，也將學習為他人照路的公益理念傳遞給下一代，18日特別攜手兩支棒球隊的60位師生前進台中進行志工服務。基金會執行長蕭巧怡表示，基金會希望透過社會公益慈善資源的串聯，讓這些打社區棒球的孩子也能從小感受並學習善的循環。

▲鄧雪女園長熱情介紹信望愛智能發展中心。

台中信望愛智能發展中心為心智障礙者及其家庭提供關懷服務，連續兩年獲得頂新和德文教金會「食公益」計畫經費支持，幫助81位心智障礙者規劃全方位的膳食服務，提供14,407份營養午餐，並教導心智障礙學員烹煮簡易餐點累計700份。

來自「基隆Enjoy社區棒球隊」、「大神岡社區棒球聯盟」 的小球員，這次在基金會的促成下來到信望愛智能發展中心於后里附設的「沙發后花園」進行公益服務，小球員當起志工一點都不馬虎，除了幫忙整理環境和進行鋤草，並一起愉快地享用服務後的焢窯美食，現場笑聲不斷，孩子們直呼「非常有趣！」

▲社區棒球隊的小球員們清理樹枝。

▲社區棒球隊家長與隊員一同幫忙除草。

▲社區棒球隊的孩子們開窯準備享受午餐。

▲社區棒球隊孩子開心享用午餐。

「沙發后花園」園長鄧雪女感動地表示，園區平常是免費開放入場，加上員工又多是心智障礙青年，維護上很耗費人力。很感謝基金會媒合到這麼熱心的志工來，還自掏腰包支持園區餐飲服務，園區的青年們看到業績很好都非常開心。

「基隆Enjoy社區棒球隊」領隊霜逸祥也提到，很感謝頂新和德文教基金會安排此活動，這次南下移地訓練，又安排公益活動增加了親子行程，讓整趟活動更充實。