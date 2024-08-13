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催生「北卦山南半線棒球賽」　頂新和德文教基金會捐50萬　

▲南彰化半線棒球錦標賽將開打，頂新和德文教基金會捐50萬元。（圖／彰化縣政府提供）

 ▲頂新和德文教基金會率先拋磚引玉捐50萬元作為運動教育推廣金。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

頂新和德文教基金會自2016年底起推動棒球公益計畫，捐助基層球隊，去年展開「偏鄉棒球隊接棒未來勸募活動計畫」獲各界響應，如今「北卦山南半線棒球錦標賽」即將登場，將會有來自全國88支隊伍參賽，今(13日)執行長蕭巧怡率先拋磚引玉捐贈50萬元，盼接棒未來，縣長王惠美相當感謝，歡迎更多企業一起來重視棒球運動。

▲南彰化半線棒球錦標賽將開打，頂新和德文教基金會捐50萬元。（圖／彰化縣政府提供）

▲頂新和德文教基金會蘇巧怡。

頂新和德文教基金會至今已累積已捐助超過55所基層棒球學校，更邀請民眾和企業加入公益募款的行列，專款用於偏鄉基層棒球隊的餐食營養、交通費用與家庭的急難救助，自2016年底起推動棒球公益計畫，透過捐助基層球隊棒球球具裝備、棒球交通車、餐食、急難救助等項目，成為台灣基層棒球最堅強的後盾。

▲南彰化半線棒球錦標賽將開打，頂新和德文教基金會捐50萬元。（圖／彰化縣政府提供）

今天彰化縣政府在縣府中庭舉辦「2024年第二屆半線盃社區少年棒球錦標賽」與「2024年第十六屆卦山盃全國少棒青少棒錦標賽」暨頂新和德文教基金會捐贈宣傳記者會，頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，感謝王惠美縣長縣府團隊的用心推動彰化縣棒球發展。

▲南彰化半線棒球錦標賽將開打，頂新和德文教基金會捐50萬元。（圖／彰化縣政府提供）

蘇巧怡指出，南彰化半線盃是從社區棒球發展，相信台灣小朋友有打棒球的DNA，透過假日參加社區棒球隊，一樣能栽培很好的棒球選手，如同王縣長所說的沙子宸也是從社區棒球出身，今年是第二年跟彰化縣政府合作，一起推動社區棒球半線盃比賽，共有16隊，期待未來全國有更多棒球隊都來彰化交流，期望透過頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫，號召鄉親來支持棒球發展。

▲南彰化半線棒球錦標賽將開打，頂新和德文教基金會捐50萬元。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，特別謝謝頂新和德文教基金會長期對南彰化棒球的支持，這次拋磚引玉，捐贈50萬元支持半線盃體育運動，歡迎更多企業一起來重視棒球運動，邀請全國民眾一起來彰化欣賞棒球賽事，為選手加油，也可到彰化各景點走走、享用彰化美食，且有2024彰化GO購活動，消費滿500元，好車三連抽，有機會抽中最大獎百萬油電車，歡迎來體驗彰化在地美好人文風情。

比賽名稱 日期 地點 參賽隊伍數量 嘉年華活動
2024年第二屆半線盃社區少年棒球錦標賽 8/17(六)、8/18(日)、8/24(六)、8/25(日) 永靖簡易棒球場、員林壘球場、溪州壘球場 16 在地美食攤位與味全龍球星棒球小教室
2024年第十六屆卦山盃全國少棒青少棒錦標賽 9/7(六)至 9/15(日) 八卦山棒球場、永靖簡易棒球場、延和棒球場、員林壘球場及台中市榮泉棒球場 72 N/A

▲半線盃及卦山盃錦棒球標賽開打日期。（圖表／記者唐詠絮製）

▲南彰化半線棒球錦標賽將開打，頂新和德文教基金會捐50萬元。（圖／彰化縣政府提供）

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關鍵字：

彰化接棒未來頂新和德文教基金會王惠美彰化縣政府

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