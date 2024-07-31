頂新和德文教基金會促成台日交流　邀早稻田大學棒球部親臨教學小球員

▲頂新和德文教基金會促成台日棒球交流，邀早稻田大學棒球部親臨教學台灣的小球員們。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

頂新和德文教基金會邀請日本早稻田大學棒球部隊員，來台進行交流參訪，隊員們認真指導小球員掌握每一個細節，希望能為小球員帶來更多棒球技巧與知識的學習。早稻田大學棒球部監督小宮山悟說，「這邊的環境不管對於孩子或大人來說都非常好，我剛聽到這邊是給少年練習棒球的場地，我覺得很棒！有企業來贊助這部分也非常好，對小球員的未來很有幫助，台灣能有這樣的企業為孩子們這樣付出，是值得我們學習的。」

▲頂新和德文教基金會邀請日本早稻田大學棒球部隊員，來台進行交流參訪。（圖／記者謝盛帆攝，下同）



這一次出訪，安排與永靖社區棒球隊「勇靖少年」和東螺犀棒球隊、彰化縣永靖國中青少棒隊和興大附農青棒隊進行交流指導，其中兩站特別來到頂新和德文教基金會創辦人魏應充的家鄉，期盼透過台日交流協助推動台灣基層棒球和社區棒球發展。永靖鄉共好協會理事長陳雍讓提到，「在我們基金會創辦人魏應充先生促成之下，順利成立了勇靖少年社區棒球隊，希望這個球隊能夠帶領南彰化的棒球運動。」

▲▼永靖社區棒球隊「勇靖少年」們認真專注的學習。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡進一步補充，「頂新和德文教基金會魏應充創辦人，在2015、2016年的時候走訪很多地方，看到了台灣基層棒球人才斷層，還有棒球隊數銳減的狀況。因此頂新和德文教基金會就開啟了「接棒未來」棒球公益計畫，希望能夠幫助全台灣的基層棒球，從2016開始，我們陸續捐助了全台灣約50間學校，不管是棒球交通車、球具、球衣等，甚至偏鄉弱勢的棒球小球員有需要餐食、課輔經費等來進行挹注。

另外我們在2017、2018年開始推動追夢工程，每一年徵選三位，海選全台灣最優秀的國三小球員送到日本甲子園強校。同時頂新和德文教基金會也長期支持女子棒球隊，所以我們的「接棒未來女子棒球隊」今年也獲日本邀請，去參加他們的「子規盃」，這也是17屆以來第一次邀請台灣的隊伍前往比賽，並獲得了季軍殊榮。」

▲頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡提到，頂新和德文教基金會持續捐助棒球交通車、球具、球衣等，以及偏鄉弱勢的棒球小球員餐食、課輔經費。

▲日本早稻田大學棒球部隊員，左起依序為北嶋晴輝、文珠玄基、黃鼎仁、尾瀨雄大。

這一次來到台灣的早稻田大學棒球部隊員，包括屢獲佳績被喻為打擊王的尾瀨雄大；還有一位來自台灣的黃鼎仁，陽光笑容展現出滿滿活力，述說著對棒球的熱情。黃鼎仁說，「一開始是跟哥哥從傳接球開始練習，因而開啟了打棒球的學習。我很喜歡陳偉殷選手，國中的時候因為陳偉殷選手在大聯盟的好表現，讓我每個周末都很期待在電視上看他的表現，也因此一直對棒球很執著。到了日本，剛開始只會講一兩句日文，所以打球之外的時間也要去學習語言，我很感謝我的隊友們，願意教我很多日文，然後慢慢的也克服了語言的問題。」另一位早稻田大學棒球部隊員尾瀨雄大則說，「我覺得打棒球重點就是不斷的練習，不要想太多，多練、多讓身體去動，讓身體去記憶打球的感覺。」

▲永靖鄉共好協會理事長陳雍讓，致贈紀念品給早稻田大學棒球部。

對於有機會和來自日本的學長們一同學習，「勇靖少年」隊員謝博鈞也相當開心，並期待能透過每一次的練習更加精進。謝博鈞說，「我現在是國三生，準備升高一。平常喜歡看中華職棒，有時候在練習過程，一些細節還沒辦法做得很好，就會需要沉澱、思考一下問題出在哪裡，要如何才能把細節做得更好。來到「勇靖少年」後，每個禮拜都可以在這個完善的場地練習，以前在別的社區練習時，能來到正規棒球場機會比較少。」

為表達感謝，永靖鄉共好協會理事長陳雍讓也致贈紀念品給早稻田大學棒球部，期待雙方未來能有更多互動交流，為小球員們創造更好的棒球學習環境。