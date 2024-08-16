頂新和德文教基金會提供棒球課　助新生活促進會服務弱勢兒

▲新生活社會福利發展促進會理事長蘇興李（中）和孩子們開心合照。（圖／頂新和德文教基金會提供，以下同）

生活中心／綜合報導

頂新和德文教基金會近日帶領「接棒未來女子棒球隊」成員前往新北市三芝國小，攜手新生活社會福利發展促進會（下稱新生活促進會），為30位弱勢學童舉辦公益棒球體驗活動，公益夥伴味全食品也一同響應，捐贈70箱保久乳，讓三芝與萬里地區的200戶弱勢家庭獲得營養補充。

不捨女生打棒球的資源缺乏的辛苦，頂新和德文教基金會創辦人魏應充透過基金會長期有系統性的贊助「接棒未來女子棒球隊」，至今已捐助超過千萬元，女孩們也交出亮麗成績單，獲獎數量冠全台，如今女棒隊希望盡自己小小一份心意來回饋社會，讓更多偏鄉弱勢的孩子們都可以體驗棒球的樂趣。

▲課輔班弱勢學童認真參與棒球課。

▲接棒未來女子棒球隊副隊長林珈羽教導孩子揮棒。

此次暑期課輔的迷你棒球課程，由「接棒未來女子棒球隊」的林珈羽副隊長與資深隊員李詩芸負責教學，她們被30個孩子踴躍的包圍，直呼「太熱情了！」。活動中除了分組針對每個守備位置指導外，還讓小朋友們體驗棒球實際下場比賽的樂趣，雖然許多孩子是初次體驗迷你棒球，但在教練們細心熱情的教導下，一下子氣氛就非常活絡起來，場面溫馨可愛。

▲接棒未來女子棒球隊資深隊員李詩芸為弱勢兒童上棒球課。

▲味全食品捐贈70箱保久乳給新生活社會福利發展促進會幫助200戶弱勢家庭。

▲孩子們運動後開心喝牛奶補充體力。

新生活促進會長期服務新北市北海岸一帶的弱勢家庭，很多家長必須前往淡水、金山、石門等偏遠外地工作，孩子放學後無人照顧，新生活促進會平日遂開辦課輔班。理事長蘇興李直言，因為暑期學校不上課，所以小孩從早到晚無處去，從早晨七點到晚上，共長達十二小時，這次基金會開設棒球課程，減輕課輔老師的負擔，也歡迎更多企業及團體來幫忙提供暑期課輔活動，讓小朋友擁有豐富的暑假回憶。

