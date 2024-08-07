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頂新和德民間文化資產保存座談　即日起開放免費報名

頂新和德民間文化資產保存座談即起開放免費報名（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充推動修復的「魏成美公堂」，是民間主動發起修復、保存、維護文化資產的重要案例。（圖／頂新和德文教基金會提供，以下同）

生活中心／綜合報導

民間私有的文化資產及老建築，是臺灣文資保存的重要一環，頂新和德文教基金會9/21(六)將於台北西門紅樓舉辦文化資產座談，邀請七位民間文化資產及珍貴老建築代表人和專家學者與談，包含知名日本建築師渡邊義孝亦將蒞臨分享，歡迎民眾免費報名參加。

民間的老建築經常面臨存續的危機，因此培養民間自主文資意識與文化治理力，是近年文化資產永續的關鍵議題，探討保存困境與活化再利用的願景，從老建築發掘在地家族歷史與過往時光。為未來保留更多美麗的建築人文資產。

頂新和德文教基金會推動人文創生計畫，倡議文化資產保存並活化歷史建築空間。基金會創辦人魏應充推動修復家族「魏成美公堂」，是民間主動發起修復、保存、維護文化資產的重要案例，獲得「古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑」優良獎，也進一步參與公有文化資產幸町日式宿舍的維護經營，打造「文房」文化空間，也獲臺北市「文化資產保存維護譽揚獎」中的管維推廣優勝獎。

頂新和德民間文化資產保存座談即起開放免費報名（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲民間文化資產保存座談會，一起攜手成就建築與時光之美。

為了帶動更多人關注文化資產永續議題，頂新和德文教基金會已辦理五屆大型論壇活動，今年特別以座談會方式進行，分別進行「民間文化資產」及具有保存價值的「民間老建築」永續經驗交流，即日起開放免費報名，名額有限額滿為止，報名網址：https://reurl.cc/VM3jQZ

這次活動邀請著名日本建築師渡邊義孝分享廣島縣尾道市的空屋保存策略，此外，大坪林劉氏歷史建築、彰化永靖魏成美公堂、北埔姜瑞金鄉長故居、新埔潘錦河故居、鹿港長源醫院、臺南‧小轉角ArtDeCorner等重要文化資產代表人也將現身說法，分享保存維護與再生的心路歷程，更請到文化資產界的重要學者及相關工作者，包含國立臺北藝術大學文化資源學院名譽教授林會承、國立臺北科技大學建築系副教授張崑振、中原大學建築系助理教授葉俊麟、詹益忠建築師等人主持與座談，期待喚起更多人對文化資產的重視與喜愛，匯聚更多民間力量投入保存行動。
 

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