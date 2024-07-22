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頂新和德攜手早稻田大學棒球部　共同推動台灣基層棒球

接棒未來,棒球公益,頂新和德文教基金會,早稻田大學棒球（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲早稻田大學棒球部與永靖社區棒球隊「勇靖少年」開心合影。（圖／頂新和德文教基金會提供，以下同）

生活中心／綜合報導

為培育棒球人才，頂新和德文教基金會近日邀請日本早稻田大學棒球部小宮山悟監督和四名球員文珠玄基、尾瀨雄大、黃鼎仁、北晴輝晴來台交流，其中黃鼎仁為新竹人，高中畢業後前往早稻田大學就讀，現已成球隊主要戰力。小宮山悟監督在參訪行程中指出，台灣的棒球環境，從場地設備、球員訓練到運動傷害預防都有很大的進步。

頂新和德文教基金會除了支持台灣本地的棒球運動，也鼓勵球員參加國際比賽或交流提升棒球實力，基金會2018年到2024年期間與「台日野球留学支援」合作，提供全額獎助學金予優秀選手前往日本就讀棒球高中名校，累計送出8位小選手到日本留學，目前有人繼續留在日本讀大學，有的留在日本獨立聯盟訓練希望得到更大的進步，也有人回到台灣大專院校公開組準備挑戰中華職棒。

接棒未來,棒球公益,頂新和德文教基金會,早稻田大學棒球（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會邀請日本早稻田大學棒球部來台交流。

接棒未來,棒球公益,頂新和德文教基金會,早稻田大學棒球（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲早稻田大學棒球部及興大附農青棒隊交流合照。

早稻田大學棒球部抵達台灣的第一站是拜會彰化縣王惠美縣長，縣長肯定頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫，讓縣內有更好的棒球環境發展。此外，一行人也到基金會創辦人魏應充的故鄉永靖進行交流，小宮山悟監督除親自指導永靖國中棒球隊的投手群，提升球員的國際素養；也到永靖簡易棒球場與勇靖少年社區棒球隊、東螺犀棒球隊進行交流，開拓球員視野。

天氣雖然炎熱，今年取得日本大學打擊王的尾瀨選手傳授打擊的要領，小球員們包圍著監督仔細聆聽，獲得寶貴的交流經驗，直呼太難得了！小宮山悟監督也表示，台灣的棒球環境，從場地設備、球員訓練到運動傷害預防都有很大的進步。

接棒未來,棒球公益,頂新和德文教基金會,早稻田大學棒球（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲早稻田大學棒球部球員文珠玄基傳授小球員跑壘觀念。

接棒未來,棒球公益,頂新和德文教基金會,早稻田大學棒球（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲早稻田大學棒球部監督小宮山悟分享投手教學。

接棒未來,棒球公益,頂新和德文教基金會,早稻田大學棒球（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲日本大學打擊王尾瀨雄大選手，傳授小球員們打擊要領。

接棒未來,棒球公益,頂新和德文教基金會,早稻田大學棒球（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲早稻田大學棒球部選手在永靖球場留下簽名紀念。

頂新和德文教基金會蕭巧怡執行長表示，魏創辦人希望整合集團資源共同推動台灣棒球，也號召社會大眾一起關注台灣棒球，讓棒球經濟生態圈繁榮發展。

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