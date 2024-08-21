快訊／國家警報狂響！雷雨轟6縣市　4地暴雨告警

▲部分地區出現大雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後天氣不穩定，中央氣象署今（21日）下午針對6縣市發布大雷雨即時訊息，並針對屏東縣三地門鄉、屏東縣霧台鄉，以及嘉義縣大埔鄉、嘉義縣番路鄉發布災防告警。

氣象署指出，高雄市、屏東縣大雷雨持續時間至下午3時30分；南投縣、嘉義縣、彰化縣、雲林縣大雷雨，持續時間至下午3時45分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署提醒民眾，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲高雄市、屏東縣、南投縣、嘉義縣、彰化縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

此外，氣象署針對屏東縣沙漠溪(海神宮)、屏東縣隘寮北溪(飛龍瀑布群)發布災防告警，持續時間至下午4時37分；嘉義縣草山溪(葫蘆谷)發布災防告警，持續時間至下午4時40分。

氣象署表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署指出，今日至周五各地大多為晴到多雲，午後北部、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，今日午後中部地區亦有局部短暫雷陣雨。

大雷雨即時訊息

影響時間：21日白天

＊警戒區域：高雄市、屏東縣

大雷雨即時訊息

影響時間：21日白天

＊警戒區域：南投縣、嘉義縣、彰化縣、雲林縣

山區暴雨

影響時間：21日白天

＊警戒區域：屏東縣三地門鄉、屏東縣霧台鄉

山區暴雨

影響時間：21日白天

＊警戒區域：嘉義縣大埔鄉、嘉義縣番路鄉