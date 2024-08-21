他有感才8月「這幾天秋意來了」　全場搖頭：準備熱死你

▲今天恢復高溫型態天氣，出遊注意做好防曬。（示意圖／記者劉亮亨攝）



網搜小組／劉維榛報導

「今年秋意來得特別早？」一名網友驚呼，現在才8月就覺得晚上有涼意，且這幾天也沒吹冷氣，似乎與去年9月還在熱非常不一樣。文章曝光後，網友紛紛笑虧「今天會爆熱，不要被騙」、「並沒有！只是剛好這幾天傍晚有下雨而已」。值得注意的是，今各地高溫可以來到33至36度之間！

一名網友在PTT表示，他記得去年9月夏天的感覺還是很強烈，晚風吹起來還是溫的，且潮濕悶熱，反而現在才8月，晚上就開始有涼意了，這幾天也不用吹冷氣就入睡，因此讓原PO好奇拋問，「有今年秋意來得特別早的八卦？」

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底下網友直呼，「因為一直下雨你才覺得不熱」、「是因為都有下雨，明天（指21日）要開始熱起來了，上看35度」、「今年的氣候很奇怪，像四月跟現在的陣雨，下得快跟颱風一樣，然後隔天出大太陽熱死你」、「今年雨天多，明年就恢復少雨天」。

還有人說，明（22）日才要進入「處暑」節氣，進入季節交替，代表暑氣將逐漸退去，「台灣真的要有冷的感覺大概要11月底，冬天很短的..3個月左右差不多吧」、「處暑都還沒過，哪來的秋意」、「太早了才八月」。

如上面網友所說的，夏天還沒走！台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」指出，今日起，環境水氣逐漸減少，台灣各地將恢復為晴到多雲的天氣；午後，中部以北、東半部地區及南部山區仍有局部短暫雷陣雨的機會，並請留意較大雨勢的發生。

溫度部分，林得恩表示，各地高溫可以來到33至36度之間，桃園以北及花東局部地區高溫可達36度以上；外出活動，沒有下雨時，防曬就要做好做滿。

▼環境水氣逐漸減少，各地恢復為晴到多雲的天氣 。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）