快訊／「雨彈升級」13縣市豪大雨特報　防雷擊

▲午後降雨明顯，部分地區出現豪大雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨持續擴大，中央氣象署今（20日）下午2時50分針對13縣市發布豪大雨特報，其中澎湖縣為豪雨等級，請注意雷擊及強陣風。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日澎湖縣有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北、桃園、彰化至高雄地區及新竹、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

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▲13縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

氣象署說明，今天台灣仍受西南風影響，不過水氣較多的區域偏向台灣海峽，澎湖、金門容易有短暫陣雨，雨勢偶爾會比較大。

氣象署表示，中南部也有不定時的短暫降雨，但降雨情形和昨天相比緩和許多，北部、東半部及馬祖上半天為多雲可見陽光，午後留意北台灣地區及其他山區易有雷陣雨發生，並有局部大雨的機率。

氣象署提醒，由於環境相當不穩定，雷雨發生時可能伴隨瞬間大雨、雷擊與強陣風，外出請注意天氣的變化，建議都要攜帶雨具；各地高溫可以來到32到35度，花東局部地區可能來到36度以上，外出活動請多補充水分。

豪雨特報

影響時間：20日下午至20日晚上

＊豪雨：澎湖縣

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣山區