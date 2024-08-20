水氣增「雨最大時間曝」　9縣市入夜颳強風到明天

▲明日各地多雲到晴，周末水氣增加，午後雷陣雨區域擴大。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

重返典型夏季天氣，中央氣象署指出，明（21日）起至周五水氣相對少，各地晴到多雲，北部、東半部及其他山區留意午後雷陣雨，周六、周日因水氣變多，午後雷陣雨區域擴大，西半部及各地山區有局部較大雨勢。

氣象署也針對9縣市發布陸上強風特報，西南風影響，今下午至明上午桃園至嘉義沿海空曠地區及馬祖易有9至10級強陣風，台南亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

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▲9縣市發布陸上強風特報。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員葉致鈞說，明天到周五水氣相對比較少，各地晴到多雲，午後在北部、東半部及其他山區有短暫雷陣雨。明天水氣仍然還在，中南部清晨到上午有零星降雨，午後中部地區也可能有短暫雷陣雨出現。

他表示，周六、周日太平洋高壓減弱，水氣逐漸變多，午後雷陣雨區域也擴大，包括西半部、各地山區有局部短暫雷陣雨，且局部有較大雨勢。下周一、二環境吹西南風，中南部有局部短暫陣雨，午後各地可能也有短暫雷陣雨。

▲未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，葉致鈞表示，周五前天氣相對炎熱，各地高溫在32至35度，明天也會針對桃園以北、花蓮及台東地區發布高溫資訊，且有台東焚風發生的機率，可能有36度以上高溫。

葉致鈞提到，雲雀颱風維持輕度颱風強度，未來持續往韓國移動，預計明天登陸將影響韓國，而目前台灣東方海面仍有熱帶系統在發展的跡象，後期持續觀察是否有熱帶性低氣壓或颱風生成。

陸上強風特報

影響時間：20日下午至21日上午

＊影響區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、馬祖地區