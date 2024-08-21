午後雷雨灌2地　下周低壓挾水氣「全台濕答答」

▲午後雷陣雨明顯，北部、東北部及各地山區伴隨較大雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，今（21日）中午過後有午後雷陣雨出現，北部、東北部及各地山區伴隨較大雨勢，下周台灣處於低壓帶且水氣多的環境，午後雷陣雨區域擴大，各地午後都有局部短暫陣雨，甚至西半部平地也會有降雨情形。

氣象署預報員劉宇其說，目前台灣附近沒有太多雲系發展，天氣相對穩定、水氣偏少，而在台灣西方、華南沿海是一個低壓帶，雲系發展則相對活躍，因此今天金門降雨較多，澎湖、馬祖也有短暫陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲熱帶性低氣壓TD11路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

劉宇其提到，台灣以東熱帶系統正在發展，今早8時距離台灣東南東方2500公里有一個熱帶性低氣壓形成，不排除變成下個颱風，預估路徑往北北西方向移動，下周接近日本甚至通過日本，因此前往日本旅遊民眾留意航班資訊。

他表示，目前海面仍有其他熱帶雲系發展，琉球海面有個低氣壓，但結構相對微弱，未來發展有限，但處於水氣比較多的位置，周末逐漸往台灣東南方接近，間接讓台灣後期的水氣增多，周末開始午後雷雨區擴大，天氣變得不穩定。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢，劉宇其指出，今天水氣集中在華南沿海，金門雨勢較明顯，澎湖、馬祖也有短暫陣雨，中午過後山區有明顯午後雷陣雨發展，北部、東半部影響到平地，伴隨比較大的雨勢，入夜就會變得降雨減緩。

他表示，明、後天水氣仍偏少，各地大致晴朗，山區、北部、宜蘭及東半部還是有些午後雷陣雨。周六、周日水氣增加，午後雷陣雨區域變得比較廣泛，西半部平地也有午後雷陣雨發展。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

劉宇其說，下周台灣處於低壓水氣多的環境，雨勢逐步增多，有明顯午後雷陣雨，而且中南部清晨到上午也有降雨狀況，但實際降雨區域跟程度，視低壓帶當中為台灣環境帶來的風向而定。

溫度方面，劉宇其指出，今天北部、東半部及中南部內陸近山區，有機會出現35、36度高溫，台東有焚風發生高溫上看36度，其他地區則約33、34度，澎金馬因為降雨，溫度相對較低，但明天天氣緩和，溫度就會回升。