連勝文接待自民黨青年局　談台日少子化、「三寶爸」藍委提經驗

▲日本自民黨青年局四個月兩度拜訪國民黨。（圖／國民黨提供，下同）

記者鄭佩玟／台北報導

因國民黨主席朱立倫訪美，昨（20日）由國民黨副主席連勝文接待4個月內兩度率團來訪的日本自民黨青年局長鈴木貴子眾議員及共計超過70名訪賓的自民黨海外研修團，雙方針對台日關係、少子化議題及青年交流深度交換意見，會談氣氛愉悅融洽。

連勝文表示，國民黨和自民黨之間的交流至今已超過50年，朱立倫主席上任後，自民黨青年局已經第四度來訪，本次會見更是繼4月30日後，鈴木貴子局長今年第二度率團拜會國民黨，對於兩黨之間長久的友誼，表示感謝與珍惜。

連勝文強調，國民黨在對外關係上，期望與世界上每個國家皆能維持友好、和平的交流關係，包含日本在內，和全世界做朋友。他進一步指出，中華民國應該扮演亞太地區和平穩定的促進者，並且成為國際社會中負責任的成員，衷心期盼台日友誼長存、交流加深加廣。

交流過程中，雙方談及台日共同面對的「少子化」問題，連勝文說，國民黨不管在地方政府執政或在立法院推動相關法案及預算，都非常積極、負責任地面對這項國安危機。

國民黨立委羅廷瑋也以身為「三寶爸」的經驗分享，除了現有的育兒津貼外，國民黨在立法院也將積極朝向增加公托、公幼來減輕新手爸媽的負擔。國民黨立委廖偉翔則從心理輔導、長照問題及產假的角度出發，表示國民黨將持續努力在國會為台灣打造更良好的生育環境。

國民黨表示，本次日本自民黨青年局海外研修團來訪貴賓包含：自民黨青年局長鈴木貴子眾議員、局長代理藤井一博參議員、國際部長金子俊平眾議員、中央常任委員會議長細田善則縣議員、中央常任委員會副議長須田旭府議員、國際副部長山本左近眾議員、國際副部長友納理緒參議員、政策廣報副部長越智俊之參議員、研修副部長神谷政幸參議員、顧問永井學參議員及共計超過70位的訪賓。