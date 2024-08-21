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爆林右昌基隆秘密行程發採訪通知　藍發言人酸：有空多跑新北吧

▲黃申棟踢爆林右昌的不公開行程，還刻意發採訪通知給媒體。（圖／黃申棟臉書）

▲黃申棟踢爆林右昌的不公開行程，還刻意發採訪通知給媒體。（圖／黃申棟臉書）

政治中心／綜合報導

民進黨秘書長林右昌昨日到基隆土地公廟參拜，又到仁愛市場吃小吃，雖稱是不公開行程，但其實有私下透露給媒體，並約定好地點接受採訪。國民黨基隆市黨部發言人黃申棟對此諷刺，「林右昌司馬昭之心眾人皆知」，在最新的新北市長民調中，支持度遠遠落後同黨立委蘇巧慧，如果只是想把「罷樑」當做戰功，那還不如多花點時間勤走新北，別再來基隆做仇恨動員。

基隆市長謝國樑罷免案成案，將在10月13日投票。對於林右昌走訪基隆，黃申棟三問林右昌，明明有發不公開行程的採訪通知，「到底是什麼樣的採通可以發的那麼糾結？又想讓大家來採訪你，但又不能公開說，是不是因為民進黨中央根本不想讓黨秘書長三天兩頭的往基隆跑？」

黃申棟又說，林右昌在接受記者採訪時，一直說民進黨根本就沒有參與罷免活動，「但你大老遠地跑來基隆，不就是為了要帶風向，說基隆市長謝國樑的不是？」身為民進黨的秘書長，怎麼還能說罷免跟民進黨完全無關？

▲黃申棟踢爆林右昌的不公開行程，還刻意發採訪通知給媒體。（圖／黃申棟臉書）

▲國民黨基隆市黨部發言人黃申棟。（圖／黃申棟臉書）

黃申棟狠酸，TVBS把所有想參與新北市市長候選人做了一次民調，林右昌的民調還遠遠落後綠委蘇巧慧，「如果只是為了想讓罷免當做的戰功，我奉勸林前市長，還不如多花點時間去跑新北的行程，不要再來基隆，繼續做仇恨動員。」
 

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