　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭柯文哲「3動作」為求綠放過　李艷秋：藍營只是隨意拋棄的工具

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，而國民黨主席朱立倫送暖，盼度過危機，而柯文哲則不領情，直言場面話大家都會講。對此，媒體人李艷秋今（21日）表示，民眾黨繼續裝模作樣，假到最高點。柯文哲3動作別有深意，第一「找陳水扁為青年營上課」、第二「不領情國民黨溫言好語」、第三「拖國民黨下水、不指責民進黨」，可以看出柯靠向深綠、冷眼對藍，為求放過，會有更多向民進黨交心動作；至於國民黨，只是可以隨意拋棄的工具。

李艷秋於臉書表示，看到民眾黨被停權的黃珊珊每天開記者會，說明99元雜支，誤登為98元之類的帳務，不得不搖頭，這個黨都要團滅了，還繼續裝模作樣，假到最高點。

李艷秋表示，柯文哲什麼都不知情，4月監院就因為資料不符，退回選舉獻金的申報，幾億的金額，問都不問？真把支持者當草？原來公開透明、理性科學，都是假的，無能與高傲是真的。而柯文哲在假帳爆發的這段期間，有3個動作別有深意。

第一，李艷秋指出，他邀請國際認證的洗錢貪污犯陳水扁，為民眾黨的青年營上課，柯文哲到底希望小草們從陳水扁身上學到什麼經驗？

第二，李艷秋再指，柯文哲在緊靠獨派的同時，還不忘對國民黨酸言酸語，冷嘲熱諷。在假帳案爆發後，國民黨小心翼翼，溫言好語，還約束黨內不要攻擊柯文哲，就怕得罪柯文哲，壞了藍白的合作。

可是柯文哲沒客氣的，劈頭就要國民黨不要說場面話，「我們的問題自己解決」。但就算國民黨說的是場面話，柯說的也是廢話和渾話。

第三，李艷秋說，柯文哲還不忘拖國民黨下水，他說「我們就是誠實申報，人家國民黨才報兩億」。執政的民進黨才報五億，怎麼不酸兩句呢？

李艷秋認為，柯文哲這三個動作都不是假動作，因為假帳案不知燒多大、燒多久？用柯文哲的姓成立的木可公司，是不是隱形的口袋？這個時刻，他老婆陳佩琪還興沖沖地去看上億的房子，底氣這麼足？每一項疑問，都可能是場風暴。

最後，李艷秋強調，從柯文哲靠向深綠、冷眼對藍可以預判，只要民進黨放過，就能過關，所以柯會有更多向民進黨交心的動作；至於軟軟糯糯的國民黨，是柯文哲可以隨意揉捏拋棄的工具，國民黨要想清楚，如果接下來柯文哲的清廉出了問題，國民黨會不會雙標對待？如果會，就要讓支持者看不起了。

▼柯文哲過去出席陳水扁新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼柯文哲、陳水扁出席《堅持—陳水扁口述歷史回憶錄》新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
辱連千毅獄中用嘴幫「排毒」！勾惡遭求償200萬　法院判決出爐
4年前目睹墾丁亂象「現在也沒改」！　史丹利：只會靠Ｘ沒有人來
中山區專挑正妹！　32歲男「瘋狂噴精、偷拍」慘了
快訊／技嘉集團創辦人劉明雄辭世　享壽64歲
快訊／林宜瑾國會辦公室遭搜索　民進黨回應了
快訊／摩鐵悶殺小姊弟　單親媽遭起訴！
快訊／綠營花邊頻傳　賴清德說重話！
短今試穿泳裝　當場被店員喬奶
獨／北市3警「抓槍留毒」遭判刑　線民現身：餵毒叫我去生業績

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

警加班不滿一小時不算數？　洪申翰成功爭取實施「加班餘數併計」

「對台支持不變」藍觀選團與裴洛西互動熱　評歐巴馬演說有高度

民眾黨辦親子公益路跑　即起開放報名！10／19蘆洲微風運河廣場啟動

快訊／林宜瑾國會辦公室遭搜索　綠籲勿枉勿縱：若涉非法就查辦

國土署：中央補助污水建設計畫534.2億　以每年13萬戶為目標推動

綠營花邊頻傳！賴清德撂重話　要黨員「私生活檢點」

「東岸商場OT案」基市府4連勝　藍議員：罷免訴求無正當性

再遭黨產會收1億84萬不當黨產　國民黨「尊重判決」：別挑起對立

前幕僚們揭柯文哲拚黨營事業內幕　一文還原反常人事布局

宣示國民黨參與反罷免「聖戰」　連勝文：謝國樑不收錢也不A錢

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

肥貓「躺平投降」任由妹搔癢　眼神死放棄掙扎：要開學沒？

警加班不滿一小時不算數？　洪申翰成功爭取實施「加班餘數併計」

「對台支持不變」藍觀選團與裴洛西互動熱　評歐巴馬演說有高度

民眾黨辦親子公益路跑　即起開放報名！10／19蘆洲微風運河廣場啟動

快訊／林宜瑾國會辦公室遭搜索　綠籲勿枉勿縱：若涉非法就查辦

國土署：中央補助污水建設計畫534.2億　以每年13萬戶為目標推動

綠營花邊頻傳！賴清德撂重話　要黨員「私生活檢點」

「東岸商場OT案」基市府4連勝　藍議員：罷免訴求無正當性

再遭黨產會收1億84萬不當黨產　國民黨「尊重判決」：別挑起對立

前幕僚們揭柯文哲拚黨營事業內幕　一文還原反常人事布局

宣示國民黨參與反罷免「聖戰」　連勝文：謝國樑不收錢也不A錢

刷寶遊戲大戰！《流亡黯道2》11／5搶先體驗　《暗黑4》傭兵系統公開

上海迪士尼女遊客跪地痛哭！「廁所卡」限時20分鐘　陸媒批不友善

蔡英文愛犬Maru過世　他感謝摯愛導盲犬「寶貝，爸爸永遠愛你」

警加班不滿一小時不算數？　洪申翰成功爭取實施「加班餘數併計」

「對台支持不變」藍觀選團與裴洛西互動熱　評歐巴馬演說有高度

「證件妹」吳佳穎曾被罵男人婆！　談林郁婷受歧視：她是台灣英雄

將吸引50萬人！國慶焰火維安全方位佈署　雲林縣警察局嚴陣以待

民眾黨辦親子公益路跑　即起開放報名！10／19蘆洲微風運河廣場啟動

逼女兒18歲前雙修！變態母竟要男友硬上　還幫買避孕藥

獨／球迷敲碗AI女神！傳李珠珢明年加盟中職　知情人士給答案

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

政治熱門新聞

「網紅護理師」氣到哭！　宣布退出民眾黨

快訊／林宜瑾辦公室被搜　本人回應：司法終將證明我的坦蕩

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

HBL前球員2度酒駕被逮　大頭貼遭北市府公布

快訊／台南幫連環爆？　綠委林宜瑾國會辦公室遭檢調大動作搜索

綠營花邊頻傳　賴清德撂重話要黨員「私生活檢點」

黃珊珊停權3年　前黨員：等同開除黨籍

聯醫今要約談　柯罕見與妻一同出門

「木可風暴」衝擊2026選情　黃暐瀚：柯文哲終結藍綠恐成絕望

新北市長民調綠營最強戰將　蘇巧慧：責任到了我就扛

快訊／林宜瑾國會辦公室遭搜索　綠籲勿枉勿縱：若涉非法就辦

假帳案遭停權3年　黃珊珊2026無望再戰台北市

即／黃珊珊遭停權首次回應：誠實面對所有質疑

前幕僚們揭柯文哲拚黨營事業內幕

更多熱門

相關新聞

苦民所苦！韓國瑜接見慈善協會　「每個孩子都需要快樂童年」

苦民所苦！韓國瑜接見慈善協會　「每個孩子都需要快樂童年」

立法院長韓國瑜今（21日）接見社團法人中華安得烈慈善協會一行，致詞時表示，自己以前高雄市長時，教育局長曾報告過，很多孩子最怕放寒暑假，還有週六跟周日，因為擔心沒有營養午餐可以吃了，聽了真的好難過，偉大的社會是基層老百姓都要安居樂業的，360行都興旺，國家若只看政治人物的表演就以為國家強大，是很可怕的。與青年們合照時，韓國瑜看到孩子們很害羞，又自嘲「來跟我照相啦！不要介意我長的醜哈哈！」親切態度舒緩孩子們的緊張。

「網紅護理師」氣到哭！　宣布退出民眾黨

「網紅護理師」氣到哭！　宣布退出民眾黨

台南幫接連出事！　陳學聖曝「時間點太巧」：有人不想賴清德好過

台南幫接連出事！　陳學聖曝「時間點太巧」：有人不想賴清德好過

民主黨政要保證「與台同陣線」　訪美觀選團二會邀裴洛西再度來台

民主黨政要保證「與台同陣線」　訪美觀選團二會邀裴洛西再度來台

議會北士科調查報告初稿曝光！　直指柯市府6點錯誤「為標而標」

議會北士科調查報告初稿曝光！　直指柯市府6點錯誤「為標而標」

關鍵字：

柯文哲陳水扁朱立倫李艷秋國民黨民進黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

即／「最後一次直播」！鋼琴新星土城住處墜樓亡

曾智希被發現「戲越來越少」PO超音波照證實

羅時豐拆夥2內幕！「年終砍半還情勒」5員工離職

陪人妻探監尪　他同房過夜2天下場慘了

25歲女師出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

女兒繼承60張台積電！　「繳不出500萬遺產稅」專家提1解方

赴日買Dyson吹風機「回台灣不能用」！原因曝

股價慘跌變壁紙！華冠將永久停止買賣

獨／許光漢確定入伍　昨天成功嶺報到

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

軍卡自撞路樹　竟是駕駛兵低頭摸整路

許光漢爆入伍了！網目擊「剃平頭現身成功嶺」

他好奇「女生不介意走光嗎」　女網友給答案

車停路中去購物檢舉竟失敗　警方解釋了

挖小嫻昔賣雞翅價　Cheap：別怪大家不去墾丁

更多

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面