揭柯文哲「3動作」為求綠放過　李艷秋：藍營只是隨意拋棄的工具

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，而國民黨主席朱立倫送暖，盼度過危機，而柯文哲則不領情，直言場面話大家都會講。對此，媒體人李艷秋今（21日）表示，民眾黨繼續裝模作樣，假到最高點。柯文哲3動作別有深意，第一「找陳水扁為青年營上課」、第二「不領情國民黨溫言好語」、第三「拖國民黨下水、不指責民進黨」，可以看出柯靠向深綠、冷眼對藍，為求放過，會有更多向民進黨交心動作；至於國民黨，只是可以隨意拋棄的工具。

李艷秋於臉書表示，看到民眾黨被停權的黃珊珊每天開記者會，說明99元雜支，誤登為98元之類的帳務，不得不搖頭，這個黨都要團滅了，還繼續裝模作樣，假到最高點。

李艷秋表示，柯文哲什麼都不知情，4月監院就因為資料不符，退回選舉獻金的申報，幾億的金額，問都不問？真把支持者當草？原來公開透明、理性科學，都是假的，無能與高傲是真的。而柯文哲在假帳爆發的這段期間，有3個動作別有深意。

第一，李艷秋指出，他邀請國際認證的洗錢貪污犯陳水扁，為民眾黨的青年營上課，柯文哲到底希望小草們從陳水扁身上學到什麼經驗？

第二，李艷秋再指，柯文哲在緊靠獨派的同時，還不忘對國民黨酸言酸語，冷嘲熱諷。在假帳案爆發後，國民黨小心翼翼，溫言好語，還約束黨內不要攻擊柯文哲，就怕得罪柯文哲，壞了藍白的合作。

可是柯文哲沒客氣的，劈頭就要國民黨不要說場面話，「我們的問題自己解決」。但就算國民黨說的是場面話，柯說的也是廢話和渾話。

第三，李艷秋說，柯文哲還不忘拖國民黨下水，他說「我們就是誠實申報，人家國民黨才報兩億」。執政的民進黨才報五億，怎麼不酸兩句呢？

李艷秋認為，柯文哲這三個動作都不是假動作，因為假帳案不知燒多大、燒多久？用柯文哲的姓成立的木可公司，是不是隱形的口袋？這個時刻，他老婆陳佩琪還興沖沖地去看上億的房子，底氣這麼足？每一項疑問，都可能是場風暴。

最後，李艷秋強調，從柯文哲靠向深綠、冷眼對藍可以預判，只要民進黨放過，就能過關，所以柯會有更多向民進黨交心的動作；至於軟軟糯糯的國民黨，是柯文哲可以隨意揉捏拋棄的工具，國民黨要想清楚，如果接下來柯文哲的清廉出了問題，國民黨會不會雙標對待？如果會，就要讓支持者看不起了。

▼柯文哲過去出席陳水扁新書發表會。（圖／記者李毓康攝）