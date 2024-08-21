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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賀錦麗版黨綱重提一中政策　藍委：賴清德上任3個月處處充滿危機

▲▼ 美國民主黨20日在芝加哥舉辦的全代會上正式確認副總統賀錦麗為2024民主黨的總統候選人。（圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗為2024民主黨的總統候選人。（圖／路透）

記者崔至雲／台北報導

美國民主黨全國代表大會19日通過2024年版黨綱，在「中國」的專章中，首度將對台「六項保障」放入黨綱，也恢復原被刪除的「一中政策」，強調兩岸、台海不會片面改變現狀。對此，國民黨立委李彥秀表示，賴清德上任剛滿三個月，不論在兩岸外交，以及黨務國政上，處處充滿權力危機感，若將嚴肅的兩岸與國際問題，視為大內宣的工具，這往往是災難的開始。

李彥秀說明，美國民主黨全國代表大會19日在芝加哥揭幕，除了拜登發表告別演說外，並通過賀錦麗版黨綱。賀錦麗版新黨綱，主要目的是與共和黨上個月通過的新黨綱進行區隔，其中有幾個重要的觀察點。第一，在戰略上，將中國大陸視為是美國最重大的戰略競爭對手，這也是拜登政府的基本立場。實務上，美中各領域高層互訪與對話逐漸恢復，「去風險化」（de-risking）取代美中完全「脫勾」（decoupling）的方向也逐漸明確。

李彥秀續指，第二，在貿易上，賀錦麗新黨綱抨擊川普加徵關稅對美國家庭造成的衝擊，民主黨也會持續發展近岸外包（near-shoring）以及友岸外包（friend-shoring）在全球化與貿易壁壘間取得平衡；第三，在兩岸問題上，賀錦麗的立場將更為穩健及可預期，新黨綱恢復四年前刪除的「一中政策」，強調「台海現狀」，但是也詳述台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證。事實上，大選期間，美國就多次表達「反對任何一方改變現狀，包含台灣獨立，並且鼓勵兩岸對話」的態度。

李彥秀說，「明確的戰略目標、正常的美中關係、穩健的經濟貿易、和平的兩岸關係，符合美國最高國家利益。」賴清德上任剛滿三個月，不論在兩岸外交，以及黨務國政上，賴清德處處充滿權力危機感，急於成為「共主」，卻缺乏宏觀戰略與謀略，想到什麼就說什麼、想到什麼做什麼的「政治暴走」性格，往往讓問題變得惡化。

李彥秀呼籲賴清德，兩岸與外交不是賭局壓寶，臺灣人民的利益更不是賴清德豪賭的籌碼，賴清德政府絕對不能因為意識形態，而偏聽片段接收資訊，將嚴肅的兩岸與國際問題，視為大內宣的工具，這往往是災難的開始。
 

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