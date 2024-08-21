台南幫接連出事！　陳學聖曝「時間點太巧」：有人不想賴清德好過

▲總統賴清德。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委林宜瑾今（21日）立法院辦公室遭到檢調搜索。對此，前國民黨立委陳學聖表示，又一位台南幫出事！這是賴清德第三位子弟兵出事，檢調何時不出手，選在前交通部長李孟諺爆不倫戀、前行政院發言人陳宗彥被求處重刑之際，就這麽巧？時間點還離總統就職百日這麼接近，看來有人不想給賴清德好過，更意味著賴的位子沒有那麽穩。

陳學聖表示，最近才提到小心賴清德被反撲，今天再傳立委林宜瑾立院辦公室遭檢調搜索，這是繼陳宗彥、李孟諺之後，賴清德台南幫第三個子弟兵出事的。

陳學聖指出，一般檢調要動立委，為避免「國會保護傘」爭議，除非狀況特殊，往往都會避開會期，選在休會期間出手，因此林宜瑾被搜索，檢調應該是準備很久了。

陳學聖質疑，只是休會時間這麽長，檢調何時不出手，就選在李孟諺剛爆不倫戀辭官之際、而陳宗彥被求處重刑也沒幾天時間，「就這麽巧嗎？」

陳學聖認為，出事的全是賴清德台南幫，且時間點離總統就職百日又這麼接近，看來，是有人不想給賴好過。另方面，更意味著賴清德的位子，並沒有那麽穩，不僅面對在野黨如此，對黨內，恐怕也無能，無法壓得住。

最後，陳學聖強調，民進黨黨內名言，就是衝突、妥協、進步，而現在種種跡象顯示，民進黨可能正進入衝突階段，而且鬥很凶，接下來就看有權者怎麼妥協了。

▼檢調搜索民進黨立委林宜瑾立法院辦公室，帶走一箱資料證物。（圖／記者屠惠剛攝）