歐巴馬全代會挺賀錦麗 ！轟川普「只會咆哮投訴」：不該再給他4年

▲歐巴馬20日在民主黨全代會發表演說，為賀錦麗的競選活動造勢。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國民主黨在當地20日晚間舉行第二天的全國代表大會（DNC），前總統歐巴馬登台發表了長達1小時的演講，對副總統賀錦麗與其競選搭檔華茲表示強烈支持，並呼籲人們擊敗破壞民主的川普，投票給賀錦麗。

在川普危及美國時挺身而出！歐巴馬：拜登將被歷史銘記

歐巴馬上台後開玩笑表示，他距離上次作為總統候選人站在民主黨全代會的舞台上已過了16年，而他認為選擇現任總統拜登作為他的副手是「最好的決定之一」。歐巴馬隨後列舉拜登在總統任期內的成就，大讚拜登「將被歷史銘記為在關鍵危機時刻捍衛民主的總統」，而人群也不斷高呼「謝謝，喬」。

火炬傳給賀錦麗 歐巴馬轟川普「只會抱怨」：他不曾為了人民失眠

接著，歐巴馬表示，隨著拜登放棄尋求連任，「現在火炬已經傳遞給了賀錦麗。毫無疑問，這將是一場戰鬥，而我們所有人都要為我們所信仰的美國而戰。」歐巴馬表示，每一個美國人都好奇，究竟有誰會為美國和人民奮戰，「但我可以確定，川普並沒有因為美國人的困境失眠，他一直在抱怨自己面臨的問題。」

▲歐巴馬登台前與同為演講者的妻子擁抱。（圖／路透）

歐巴馬直言，「川普認為權力不過是達到目的的手段，他否決了一項有助於保護我們南部邊境的兩黨移民協議，因為他認為解決這個問題將破壞他的競選；他也不關心是否有女性失去生育自由，因為這不影響他的生活。」歐巴馬的言論鼓動了人們的情緒，紛紛對川普報以噓聲，但歐巴馬卻提醒「不要噓，我們要做的是投票！」

狂讚賀錦麗專注服務人民 歐巴馬：美國已準備好迎接新總統

對比川普，歐巴馬向現場的民主黨人承諾，賀錦麗是一個「專注於人民問題」的總統，呼籲人們投給賀錦麗，「我們不想再經歷4年的咆哮、裝模作樣和混亂。這樣的電影我們以前看過了，我們都知道續集會更糟糕，而美國已做好開啟新篇章的準備，迎接賀錦麗總統，開啟更美好的未來。」

▲歐巴馬大讚賀錦麗致力於為人民服務，抨擊川普只將權力當作達成目的的手段。（圖／路透）

歐巴馬回顧自己在擔任總統時，作為加州總檢察長的賀錦麗努力推動他的政府為加州人取得利益，「作為擁有全美最多人口州的總檢察長，她與大銀行和營利性大學鬥爭，並在房屋抵押貸款危機發生後，敦促我和我的政府全力確保房主得到公平的解決，為每個家庭爭取盡可能多的救濟而奮鬥。」

歐巴馬也提起賀錦麗的副手華茲（Tim Waltz），表示自己很喜歡華茲，「他生於一個小鎮，終其一生為國服務，教導小孩足球，照顧鄰居，他就是那種典型該從政的人。最難能可貴的是，他知道自己是誰，也知道什麼是最重要的事。」歐巴馬接著指出，他明白賀錦麗與華茲要當選並不容易，「而我們必須讓人們相信民主可以實現。」

▲儘管歐巴馬已卸任8年，但他的高聲望還是能鼓起民主黨人的士氣。（圖／路透）

歐巴馬再次對比兩黨的競選活動，抨擊川普與其「富有的捐助者」認為「一個群體的收益是另一個群體的損失」，「對他們來說，自由意味著有權勢的人可以為所欲為，在河流中投毒、逃稅都無所謂，但民主黨人有更大的自由理念。我們允許工人養家糊口，呼吸乾淨的空氣、喝乾淨的水，送孩子上學不用擔心他們是否有可能再也回不了家，這就是賀錦麗和華茲所信仰的美國。」

美國屬於所有人！歐巴馬：不想國家痛苦分裂 賀錦麗是最好選擇

他表示，賀錦麗和華茲相信美國是屬於所有人民的，「不管我們的政治觀點如何，我認為大多數美國人都明白這一點。這種相互尊重的感覺必須成為共識。現在的世界一片混亂，我們絕大多數人不想生活在一個痛苦、分裂的國家。我們想要更好的東西，我們想要變得更好，而賀錦麗將是我們最好的選擇。」

最後，歐巴馬在結束演講時表示，他相信美國渴望回到「一個我們共同努力的美國」，「這就是這次選舉的目的。如果我們每個人在接下來的77天盡自己的一份力量，以前所未有的方式努力，那我們將看到賀錦麗當選總統，所以現在讓我們開始工作吧！」