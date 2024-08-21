賴清德首場「健康台灣委員會」明登場　設有9顧問、20名委員

▲總統賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

總統府健康台灣推動委員會首場會議將於明（22日）下午登場，報告案「健康台灣願景規劃」預期將從「健康台灣論壇」基礎出發，接續探討兒童醫療、癌症防治、長照服務、心理健康、原住民族健康、醫療人員工作環境等六大議題；據目前了解，該委員會設有9位顧問、20位委員，名單橫跨不同專業領域，也講求區域均衡。

由於賴清德是第一位醫師背景的總統，他在520上任前，在全台展開「健康台灣論壇」，廣納各界意見與策略，並彙整「十大建言」、「優化醫療環境十大策略」；在他上任滿月時，隨即宣布成立「總統府健康台灣推動委員會」，而首場會議則設於22日下午登場。

據指出，該會議的報告案「健康台灣願景規劃」預期將從論壇奠基基礎出發，接續探討兒童醫療、癌症防治、長照服務、心理健康、原住民族健康、醫療人員工作環境等議題，目標要打造「全人」、「全齡」照顧為首要目標。

在成員方面，目前所知委員會設有9位顧問、20位委員，名單橫跨不同專業領域的代表，八成來自民間，範圍涵蓋不同年齡層、不同族群，也兼顧北中南東區域均衡。

專家學者預期，將具備醫療與生物醫學、科學專業，且臨床科別研究範圍全面，透過第一線臨床經驗分享探討健康相關議題。範圍從臨床醫學、神經認知科學、生物醫學專業出發，其中臨床科別涵蓋兒科、家庭醫學、耳鼻喉科、心臟血管科、婦產科等領域。

值得注意的是，委員特別邀請長年致力研究原住民族健康議題、現任台灣原住民醫學學會理事長的林德文、營養師公會全聯會理事長郭素娥、中華肌內效協會副理事長簡文仁，預計有關原住民族健康、營養議題，都將在委員會中被討論。

在「區域均衡」方面，委員來自北中南東各地，9位顧問中，涵蓋北部的吳明賢院長、陳威明院長、程文俊主委、邱冠明院長、張鴻仁召集人；中部的陳穆寬總院長；南部的林聖哲院長、余明隆校長，以及東部的林欣榮院長等人。