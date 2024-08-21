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林宜瑾辦公室遭搜索　李彥秀：民進黨派系鬥爭刀刀見骨、一刀斃命

▲▼檢調搜索民進黨立委林宜瑾立法院辦公室。（圖／記者屠惠剛攝）

▲檢調搜索民進黨立委林宜瑾立法院辦公室。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

台南檢調今（21日）一早到立法院中興大樓8樓搜索民進黨立委林宜瑾辦公室。國民黨立委李彥秀直言，從前天的前交通部長李孟諺案，到今天林宜瑾辦公室遭到無預警搜索，顯然並非巧合，民進黨內的派系鬥爭「刀刀見骨」、「一刀斃命」，而且顯然是有謀略有步驟的，後續是否會有更大的派系廝殺？恐怕是民進黨內最熱門的話題。

李彥秀指出，上午台南地檢署無預警率隊北上，搜索台南綠委林宜瑾疑辦公室，震驚台北政壇，案情的具體內容有待檢調釐清，但是後續政治效應對賴清德來說，無疑是「政治海嘯」般的反撲。

李彥秀說，林宜瑾是賴清德嫡系、新潮流子弟兵，更被歸類為「新賴系」的核心成員。上個月民進黨中常委改選，若不是林宜瑾籤運不佳，現在就是民進黨10席中常委權力核心之一。

李彥秀說，一個月前，蔡英文嫡系，也是過去民進黨大阿哥鄭文燦被羈押禁見，她就提出警告，「賴清德在羽翼未豐，腳步未站穩之際，就打破派系共治的傳統，急於當民進黨的共主，恐怕將面臨『反賴陣營』的全面反撲」。從前天的李孟諺案，到今天林宜瑾委員辦公室遭到無預警搜索，顯然並非巧合，民進黨內的派系鬥爭「刀刀見骨」、「一刀斃命」，而且顯然是有謀略有步驟的，就是要讓沒有從一年前「陳宗彥事件」中學到教訓的賴清德「芒刺在背」、「寢食不安」。

李彥秀直言，賴清德處處充滿權力危機感，急於成為「共主」，卻缺乏宏觀戰略與謀略，想到什麼就說什麼、想到什麼做什麼，從2020初選挑戰蔡英文、黃承國事件、鄭文燦事件，賴清德「政治暴走」性格展露無疑，這次賴清德是否會伏首稱臣？還是會引發更大的派系廝殺？恐怕是民進黨內最熱門的話題。 

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