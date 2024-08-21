嘉義高鐵站外肉搏畫面曝！仇家狹路相逢　火爆阿北揮拳狂砸頭

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義高鐵站外20日傍晚6時許傳出互毆案，現場民眾拍下畫面，頭戴鴨舌帽的林男(55歲)直接將另名簡姓男子(37歲)壓制在馬路上，接著揮拳朝其頭部猛毆；簡男吃了幾拳後趁隙脫困，接著拔腿狂奔跑進高鐵站內求救，待警方趕抵現場後，雙方均稱要提出傷害告訴，後續前往醫院驗傷，並製作筆錄，全案依法將雙方函請嘉義地檢偵辦。

▲林男將簡男壓制在地痛毆；簡男趁隙「鑽過胯下」逃脫。（圖／翻攝「黑色豪門企業」）

警方初步調查，林男與簡男過去就有糾紛，簡還向林男提出恐嚇告訴，林因此懷恨在心；20日傍晚2人在高鐵站外狹路相逢，林見到仇家後想到自己挨告，氣不打一處來，直接上前揮拳痛毆簡男發洩不滿。

民眾錄影拍下，當時雙方在大馬路上纏鬥，簡男被打得無力還手，趴在馬路上動彈不得，只能以雙手護住頭部；而林男則是情緒激動，坐在簡男身上將其壓制，接著一通老拳亂砸，雙手並用猛攻簡男頭部。簡吃了幾拳後，見林有隙可乘，立即向後一個縮頭，鑽過林男胯下猛地起身逃脫，接著一路向高鐵站狂奔求救，全案因此曝光。

水上分局太保所警方獲報到場後，雙方均稱有受傷，要提傷害告訴，警方依規定受理後先請2人前往醫院驗傷，再返所製作筆錄，全案將依傷害罪將雙方函請嘉義地檢偵辦。