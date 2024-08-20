台南市消防局展現創新研發力　12作品獲交通部與國際競賽大獎

▲台南市消防局展現卓越創新研發能力，在「交通部領航盃無人機應用大賽與綠點子國際發明設計競賽」中，12件參賽作品全數獲獎，市長黃偉哲於市政會議表揚肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導





台南市消防局展現卓越創新研發能力，在「交通部領航盃無人機應用大賽與綠點子國際發明設計競賽」中，斬獲3鈦金獎、4金獎、2銀獎、3銅獎及特別獎，12件參賽作品全數獲獎，市長黃偉哲20日於市政會議表揚肯定，並期許消防局多與各界合作，將競賽作品應用於救災實務運用。



黃偉哲表示，消防人員平時工作備極辛勞，但仍發揮創新投入競賽，相當不容易，這次的12件參賽作品不僅獲獎，未來還能結合應用於實際救災任務，為救災工作奠定更好的基礎，提升台南市救災量能。



消防局指出，由第六大隊邱淵明大隊長率領的「創新研發小組」，與產、官、學、研領域合作，推出12項創新作品，與來自台灣、美國、越南、泰國、日本、韓國及新加坡等地的167件作品同場競技，獲得高度肯定。其中「水霧通風滅火裝置」、「創意宣導護身符」與「多用途全方位防護背心」三件，更獲得鈦金獎最高殊榮。





值得一提的是，結合無人機應用的「互動式AI救助手」作品，榮獲交通部領航盃無人機應用大賽評審特別獎，這顯示消防局在無人機技術應用領域佔有領先地位。



消防局進一步說明，邱淵明大隊長所率領的「創新研發小組」，成員包括蔡牧原、謝國豐、黃靖宇、黃珮婷、李惠心、馮韋翔、黃威欽、張明義、楊雅雯、林文達、楊順翔、林弘瑋、林恒毅、王建元、顏維廷及林威廷等16人，另外，該小組與義消婦女中隊中隊長陳淑貞、副中隊長陳榮敏、幹事郭嘉芬，以及中信金融管理學院校長施光訓、總務長王榕藝，和台灣希望創新公司董事長黃麗如等多方合作，才能獲得佳績。



消防局表示，這次競賽「水霧通風滅火裝置」、「創意宣導護身符」、「多用途全方位防護背心」等3件獲鈦金獎（參展前10%優異隊伍）；「科技滅火英雄」、「消防寶寶扭蛋機」、「移動式防護炮塔」、「甦醒球/注射針固定裝置」獲金牌獎；「多功能救災無人機」、「移動式氧氣供應系統」獲銀牌獎；「淹浸水槽滅火裝置」、「互動式AI救助手」、「火場自救阻燃門框」獲銅牌獎。