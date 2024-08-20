媽上班接到幼兒園電話　發現2歲兒遭「割草機輾斷右腿」崩潰

▲男童在幼兒園發生嚴重意外。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國華盛頓州一名2歲男童在幼兒園時，不小心太靠近行駛中的割草機，沒想到腿因此遭到割草機斬斷，最後被迫截肢，目前仍在醫院接受治療，他重傷的畫面在網路上曝光後，引發外界關注。

這起不幸事件6月24發生在昆西(Quincy)當地一間幼兒園，2歲男童馬泰奧(Matto Pacheco Elliott)的右腿慘遭割草機輾斷，重傷的他自事件發生以來，一直在西雅圖醫院接受治療。

母親艾略特(Stacey Elliott)表示，事件發生時，園長是駕駛割草機的人，兒子因為想跑去找園長說話，所以跑到割草機前面，結果不小心滑倒，當時正在上班的她第一時間沒有接到幼兒園電話，後來連打了4次電話才接通。

艾略特表示，「我很擔心，想知道事情嚴不嚴重，可是他們一直不肯告訴我細節，只要我趕快去醫院」，抵達醫院後，她才知道兒子右腳被截肢、大腿嚴重擦傷，毯子周圍都是血。

艾略特痛心表示，「我知道意外有可能會發生，但我們花錢託人幫忙照顧孩子時，應該要能信任服務單位會提供孩子們完全的照顧，不會讓他們受傷」。

家屬在募款網站GoFundMe上表示，馬泰奧進行完手術後，出現了一系列截肢相關健康問題，希望大眾能夠給予幫助，目前已成功募得16,345美元（約台幣52萬元）。昆西警方對事件進行調查後，雖然沒有找到能夠把幼兒園移交刑事指控的證據，但華盛頓青少年兒童與家庭部門也對事件進行調查，並且暫時吊銷了幼兒園執照。