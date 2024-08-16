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社會 社會焦點 保障人權

「陸戰隊版黃子佼」裝年輕騙13歲少女拍性影像　下場關5年

記者黃翊婷／綜合報導

阿強（化名）曾是海軍陸戰隊中士，卻在服役期間透過通訊軟體誘騙13歲少女拍攝裸露性影像，還謊稱自己才14歲，認為年齡相近「比較好騙到手」，結果被少女的母親抓包，因而挨告。一審法官審理之後，依公務員犯詐術使少年自行拍攝性影像罪，判處阿強有期徒刑5年。

▲▼ 當兵,服役,軍人,士兵。（圖／CFP）

▲阿強謊報年齡，誘騙少女拍攝性影像。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強曾是海軍陸戰隊中士，現已退伍，但在退伍前1年，他透過通訊軟體傳訊息給13歲少女，聲稱可以利用程式幫忙刪除之前外流的性影像，但必須依照指示拍攝裸露性影像給他，導致少女誤信並應允。

後來，少女的母親察覺異狀，立刻報警處理；警方隨即前往阿強服役的營區執行搜索，果然查獲他用來與少女聯繫及接收性影像的手機。

阿強到案之後辯稱，警詢時他承認以詐欺手法欺騙少女，是因為警察說「這就是騙，承認就沒事了」，才會這樣講。但一審法官當庭勘驗阿強2次接受警詢的錄音檔案，發現警方都是依阿強的意思記載，沒有證據證明他受到不當訊問。

此外，在3次調查結果中，阿強曾主動向警方坦承欺騙少女，目的就是為了騙取更多性影像，他甚至謊稱自己14歲，理由是如果雙方年齡相近，「比較好騙到手」；他也曾向檢方表示，其實自己根本沒辦法幫忙少女刪除外流的性影像。

法官認為，阿強犯案時仍屬於現役軍人，他明知少女思慮尚未成熟，竟為了一己私慾做出上述這些事情，嚴重影響少女的身心健康與人格健全發展，考量到他已經與少女達成和解並給付和解金，最終依公務員犯詐術使少年自行拍攝性影像罪，判處有期徒刑5年，全案仍可上訴。

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