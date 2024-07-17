阿兵哥服役4個月「賭博賺300萬元」　結局判罰3萬元

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）去年6月至10月間明知自己仍在軍中服役，竟趁休假的機會多次利用手機上網賭博，短短4個月內投注獲利大約300萬元，但大部分都拿去繼續下注或償還高利貸。橋頭地院法官日前審理此案，並依以網際網路賭博財物罪判處罰金3萬元，得易服勞役30日。

▲阿哲在服役期間上網賭博。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲原本在軍中服役，現已退伍，去年6月至10月仍屬於服役期間，他竟利用休假的機會，多次在住處內使用手機上網登入「RG富遊娛樂城」、「3A娛樂城」等賭博網站，註冊會員之後，先匯款或透過超商儲值等方式購買遊戲點數，再用點數下注網站提供的拉霸遊戲。

短短4個月之內，阿哲在賭博網站上的獲利金額累計達到300萬元，後來因為服役單位發現他有高額欠款，經調查才揭穿他的行為。阿哲到案之後對於上述犯行均坦承不諱，但強調自己實際拿到的彩金並不多，贏來的錢都被拿去繼續下注或償還高利貸。

橋頭地院法官認為，阿哲妄圖不勞而獲，簽賭下注，助長賭博歪風以及投機僥倖心理，對社會善良風俗造成負面影響，考量到他投注獲得的金錢高達300萬元，情節非輕，最終依以網際網路賭博財物罪，判處罰金3萬元，得易服勞役30日，全案仍可上訴。