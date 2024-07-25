人夫吃頓飯就外遇　女店員吃醋喊9字成鐵證

記者黃翊婷／綜合報導

在小吃部工作的女子美美（化名）被指控與人夫阿強（化名）搞曖昧，雖然她強調是男方主動追求，自己有拒絕，但在兩人的對話紀錄中，她曾吃醋說出「你害我現在心裡很悶」等話，反而成了侵害正宮配偶權的鐵證，日前被橋頭地院法官裁定應賠償正宮5萬元。

▲美美強調是阿強主動追求她。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

正宮在判決書中主張，美美明知道阿強是有配偶之人，仍與阿強互相傳送親密對話，顯然已經踰矩，兩人屬於不正常交往行為，侵害到她的配偶權且情節重大，因而決定對美美提告求償50萬元。

美美則辯稱，她的工作是在小吃部陪客人喝酒聊天，阿強來店裡消費，卻喜歡上她並展開追求，她不願意破壞別人的家庭，所以都有拒絕。

然而，橋頭地院法官檢視美美與阿強的對話紀錄，發現兩人曾互傳「想你了怎麼辦」、「寶貝我愛你（貼圖）」、「還可以陪妳睡喔」等訊息，還曾相約見面數次；此外，當阿強向美美解釋，自己只把其他小姐當妹妹、只有看上美美一人時，美美還吃醋回覆「你害我現在心裡很悶」。

法官認為，從對話內容看來，美美不僅沒有嚴正拒絕阿強，還透過訊息打情罵俏，種種行為確實侵害到正宮的配偶權，考量到雙方的身分、地位、經濟能力差距等因素之後，最終判她應賠償正宮5萬元較為適當，全案仍可上訴。