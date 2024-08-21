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ROG參戰科隆電玩展　全系列電競周邊亮相助陣

記者蘇晟彥／綜合報導

ROG玩家共和國於2024德國科隆電玩展（Gamescom）推出一系列電競系列商品，包括：Advanced AI PC專用的AMD X870E / X870主機板、升級再進化的一體式水冷散熱器，還有多款電競周邊、26.5”QHD OLED電競螢幕、WiFi 7解決方案與高端電源供應器，將全力助攻玩家取得更多勝利優勢。

▲▼ 華碩提供

滿足各種所需：為Advanced AI PC而生的X870E / X870主機板
 華碩X870E / X870主機板淋漓發揮新一代AMD Ryzen™ 9000系列處理器的強大AI效能，產品陣容涵蓋入門到高階一應俱全，如：ROG Crosshair X870E Hero、ROG Strix X870E-E Gaming WiFi、ROG Strix X870-F Gaming WiFi、白色基調的ROG Strix X870-A Gaming WiFi、mini-ITX尺寸的ROG Strix X870-I Gaming WiFi，以及TUF Gaming X870-Plus WiFi、Prime X870-P WiFi與ProArt X870E-Creator WiFi。

同時還內建多項創新技術，不僅能提升性能、散熱，亦可為使用者帶來更好的連接性與便利友善的安裝體驗；像是透過監測散熱器效率與環境變化進行CPU最佳化的AI超頻技術；讓Ryzen處理器因應不同工作負載提供極致運算力的Dynamic OC Switcher和Core Flex功能；優化DRAM信號路徑，提高系統穩定度與超頻能力的NitroPath DRAM技術 ，並支援增強型記憶體配置文件(AEMP)，設定事半功倍，而USB4®、PCIe 5.0®和WiFi 7，則確保彈性多元的I/O選項，再加上EZ PC DIY設計，搭建個人遊戲平台也變得輕鬆好上手！

此外，全新X870E / X870主機板均配備AI Cooling II，兼具高效氣流與靜音運行，還有AI Networking II，除可呈獻如GamesFirst (ROG / ROG Strix系列)、CreationFirst (ProArt系列)般的傑出網路功能，另有Direction Finder、Fast Check和Traffic Monitor等實用工具；其中，Traffic Monitor可追蹤、管理WiFi頻道使用情況，促進網路效能，搭配WiFi 7和獨家WiFi Q-Antenna，無縫連網隨心所欲。

廣獲好評的EZ PC DIY計劃，融入Q-Design創新設計，簡化PC組裝過程，像是ROG / ROG Strix和ProArt系列搭載的PCIe插槽Q-Release Slim，去除複雜的卡扣、按鈕，顯示卡拆卸皆順手不費力；以及能直覺安裝固態硬碟的M.2 Q-Release和M.2 Q-Slide，而UEFI BIOS中的Q-Dashboard，則可清楚顯示主機板連接器與已安裝設備的資訊，無論調整、設置都更方便快捷。

▲▼ 華碩提供

ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme一體式水冷CPU散熱器，體現ROG不斷突破極限的精神，大幅提升冷卻效率、噪音表現與自定義功能；從先前第八代Asetek幫浦進化為Asetek Emma Gen8 V2，同時保留嵌入式VRM風扇設計，以協助主機板VRM冷卻，為最新的AMD CPU釋放無限超頻潛力。

全新ROG可串聯ARGB風扇，只要透過單一線材就能連接三組風扇的ARGB燈光與風扇控制，且風扇具備高效馬達，厚度亦增至30mm，以確保穩定氣流與出色的噪音表現。

此外，ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme還內建升級版的3.5吋LCD螢幕，擁有60 Hz更新率和640 x 480的解析度，並能透過Armoury Crate自定義設定，展示豐富的ROG桌布、個性化內容或實時系統資訊。
電競周邊：戰無不勝的唯一首選！

▲▼ 華碩提供

ROG Falchion Ace HFX磁軸電競鍵盤採用精巧的65%佈局，並將其融於60%的鍵身框架，甚至沒因此犧牲方向鍵及瀏覽鍵；頂規的ROG HFX磁軸，擁有順滑的線性手感，且能精確地自定義由0.1至4.0 mm的觸發鍵程，感受瞬時鍵擊；使用者藉由Rapid Trigger切換開關，亦可實現迅如閃電的觸鍵反饋與鍵位重複。此外，在Speed Tap模式下觸發兩個特定按鍵時，會優先輸入較後觸發的按鍵指令，縮短切換兩鍵時間間隔，對於時常需要反覆逆向急停，確保完美射擊的FPS遊戲玩家而言，是至關重要的絕對優勢。全新ROG Falchion Ace HFX，具備8,000 Hz輪詢率，以及0.125毫秒的疾速反應，為其他競品的8倍！搭配5層消音結構與矽膠gasket結構設計，能充分吸收空腔音與緩衝的打字手感，增強擊鍵體驗；多功能按鈕和互動式觸控板，除可讓玩家直覺設定觸發點，控制多媒體播放、暫停，還能調整音量、鍵盤燈效；而雙USB-C®則為簡潔配置提供更具彈性的連接選項，於兩組PC間無縫切換；隨附的鍵盤外蓋，於非使用時更能有效防塵，延長產品壽命。

ROG Strix Scope II 96 RX Wireless電競鍵盤同樣採用96%佈局，因此即使保留所有功能鍵與數字鍵，寬度也只較標準TKL鍵盤多出1公分，釋放更多桌面空間。預先潤滑的ROG RX光學機械軸，觸感一致且鍵擊穩固，反彈延遲近乎為零；結合ROG 品牌元素設計的ROG PBT二色成型鍵帽，外型炫酷並可提供絕佳手感及抗打油；搭配ROG輪詢率加速器，還能在0.125毫秒的反應速度下將設備輪詢率提高至8,000 Hz；而三模連線則可連接多達三組Bluetooth®裝置、2.4 GHz無線(搭載ROG SpeedNova技術)與有線USB；內建的消音泡棉亦可吸收回音，呈獻優質擊鍵音效；此外，ROG Strix Scope II 96 RX Wireless另具備支援Xbox Game Bar和錄製功能的快捷鍵，玩家透過按鈕和滾輪就能直覺控制多媒體影音播放；再加上符合人體工學的可拆卸式手托，擁有三種傾斜角度，可滿足各種情境、需求，長時間使用依然舒適自在。

全新ROG Harpe Ace Mini電競滑鼠承襲Harpe Ace產品特色，精緻小巧及半對稱的外形，能適應更廣泛的手部尺寸和握持方式；光滑的霧面塗層，則確保玩家於激烈的遊戲過程中，避免因掌心出油、出汗影響操作，輕鬆駕馭！由創新生物基尼龍材質打造的ROG Harpe Ace Mini，僅49克，並內建42,000 dpi的ROG AimPoint Pro光學感應器，具備無懈可擊的剽悍性能，搭配玻璃追蹤技術，無論於任何表面都能享有精確流暢的使用體驗；ROG Harpe Ace Mini另搭載獨家光學微動開關，可提供瞬時觸發和1億次點擊壽命；經優化的ROG SpeedNova技術，還能在高度干擾的無線環境中，成就極致與穩定的連線速度，且玩家亦可自行加購ROG輪詢率加速器，在無線及有線模式下達到8,000 Hz的輪詢率；其餘實用功能包括：能同時與滑鼠、鍵盤連接的ROG Omni接收器、100% PTFE滑鼠腳墊組、ROG滑鼠防滑貼和自定義控制，調整組合皆游刃有餘。

月光白版本的ROG Strix Impact III Wireless電競滑鼠，支援雙串流無線連接(2.4 GHz RF / 藍牙)，其中在藍牙模式下可與至多三組裝置配對，加上卓越的電池續航力，能持續使用618小時，2.4 GHz RF無線連接模式則為450小時；此外，可更換式微動插槽，還能讓玩家依個人偏好的點擊、反饋自行配置機械開關，俐落掌握致勝先機。

音效設備方面，ROG Pelta是一款為所有玩家而生的多功能三模連線電競耳機，其採用全新橢圓耳殼，以及直覺的按鍵設計，玩家於遊戲過程中調整設定更直覺便捷；輕僅309 克的ROG Pelta，附有三段可調節式彈力帶，並使用透氣布料以減輕配戴壓力，長時間使用也不會感到負擔；而包含藍牙、USB-C有線，以及內建ROG SpeedNova無線技術的低延遲2.4 GHz RF在內等三模連線，亦相容多款設備，如：PC、Mac、Nintendo Switch™、PlayStation® 4 / 5和行動裝置，搭配50 mm ROG鍍鈦振膜驅動單體，可提供豐富且細膩的音質體驗；而20 Hz–20 kHz的廣泛頻率覆蓋範圍與10 mm超寬頻麥克風，則確保在激烈的對戰時刻，也能擁有清晰明確的語音通訊。全新ROG Pelta在2.4 GHz RF模式下，電力長達60小時，快速充電15分鐘就能使用3小時，就算是持久的耐力賽或車輪戰，亦能盡情享樂，無需擔心電量問題。

▲▼ 華碩提供

ROG周邊代言人新登場
 今年Gamescom，ROG也宣布VALORANT Champions 2023冠軍「Max Mazanov(《特戰英豪》遊戲ID：Demon1)」出任周邊產品代言人；Demon1在2023 VCT東京大師賽和VALORANT冠軍賽中的出色表現聞名於世，並被公認為電競界的耀眼新星；如今他正式成為ROG行列的一員，除可獲得旗下全套頂尖電競周邊戰備，亦將參與產品開發測試，針對設計與功能提供建設性反饋。華碩電競裝備與配件事業部總經理黃彥超表示，「Demon1的加入意義重大，其專業的見解有助ROG團隊持續創造出更多電競玩家真正需要和想要的夢幻逸品。」

本次ROG也發表兩款創新的26.5吋QHD(2560 x 1440)OLED電競螢幕，將為玩家帶來空前的更新率，實現超流暢及沉浸式的視覺饗宴，同時還可依個人喜好選擇抗反射或亮面面板。首先是ROG Swift OLED PG27AQDP，其為全球首款1440P 480Hz的OLED螢幕，不僅搭載抗反射鏡面面板，亦配備DisplayPort™ 1.4(DSC)與HDMI® 2.1連接埠，以及ROG AI助理技術，包括：Shadow Boost、AI Crosshair、AI Visual、AI Sniper，還有MOBA Map Helper，以提升遊戲體驗。接著是ROG Strix OLED XG27ACDNG，內建360 Hz QD-OLED反射抑制面板，並同樣配置DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI® 2.1與支援90W電力輸出的USB-C連接埠，應用彈性多元；此外，上述兩款螢幕皆具備0.03 毫秒GTG反應時間，畫面細緻不卡頓。

▲▼ 華碩提供

▲▼ 華碩提供

除了三年保固，兩款螢幕另支援全新OLED Care+功能，可提供使用者進階設定，如：工作列偵測、周邊／全域調光控制，以保護OLED面板；再加上DisplayWidget Center，不需藉由OSD就能輕鬆且快速調整OLED和AI Visual，創建自定義配置設定，針對不同內容優化顯示效果，甚至還可透過App Tweaker為特定應用程式打造專屬顯示模式。
ROG Swift OLED PG27AQDP / XG27ACDNG除能讓玩家在HDR模式下調整亮度、色溫，內建的ROG獨家OLED防閃爍與超低動態模糊(ELMB)技術，亦可減少更新率波動間的閃屏，消除撕裂、殘影等現象，在快節奏遊戲中呈現最清晰、銳利的動作畫面，

ROG Rapture GT-BE19000電競路由器配備最新WiFi 7技術，擁有320MHz頻寬，並採用6 GHz頻段和4096-QAM，以大幅增加網路容量和傳輸量，成就19,000Mbps的總連線速率。同時還具備多種WAN連接選項，包括：2.5 Gbps / 10 Gbps埠與USB WAN埠，其支援AI WAN檢測，以及4G LTE和5G行動網路分享，可直接透過手機執行WAN備援；而Guest Network Pro，則能讓使用者一次管理多達五個SSID，除了建置IoT終端配備、設定VPN與家長控管，亦可整合所有遊戲功能至單一SSID，再加上三段式遊戲加速，優先處理遊戲封包，確保連網暢行無阻；全新ROG Rapture GT-BE19000另搭載頂尖的雙極式天線，強大性能與多達25%的訊號覆蓋範圍，玩家無論走到哪都能坐擁疾速不中斷的極致娛樂饗宴；至於資安方面，也完全不必煩惱，內建的Trend Micro™ AiProtection Pro防毒軟體，可將家庭網路安全性提升至商用層級，使用安心無虞。同樣搭載最新WiFi 7技術的ASUS RT-BE86U雙頻路由器，可提供最高6,800 Mbps頻

寬，並支援多重連接模式(Multi-link Operation)與4096-QAM；而內建一組10 Gbps和四組2.5 Gbps乙太網路埠，則能為使用者帶來至多20 Gbps的總體連線速度；此外，ASUS RT-BE86U不僅具備多元化的WAN選項，如：AI WAN偵測，以及4G LTE / 5G行動網路備援共享，強大的四核心2.6 GHz CPU，亦大幅提升30%效率，就算執行需求較高的應用程式也不是問題！全新ASUS RT-BE86U另內建Guest Network Pro、手遊加速模式與全方位守護連網安全的AiProtection Pro，搭配Smart AiMesh功能，還可藉由MLO、AI和Broadcom SmartHaul技術驅動，打造穩固的後端網路串接，實現全屋無縫網路覆蓋。

為使現今個人電腦或筆記型電腦增添WiFi 7連線力，ROG USB-BE92 USB適配器也應運而生，除具備高達6,500 Mbps超快網速，兼容所有WiFi標準，強大的6 GHz頻段，還可減少擁塞及干擾，讓整體效能比WiFi 6快上3.6倍；同時，ROG USB-BE92另支援WPA3，安全性無懈可擊；隨插即用的便利設計，亦確保與Windows 10 / 11、macOS的廣泛相容性；再加上USB Type-A、USB-C兩種連接方式，使用極富彈性，隨心所欲。

ROG於活動上還展示兩款全新電源供應器，其中ROG Thor 1200W Platinum III採用氮化鎵(GaN)MOSFET，電源效率絕佳，同時亦配備磁吸式OLED螢幕，能針對風扇配置自由安裝、調整方向，即時顯示與監測系統功耗；GPU-First電壓感測與專利的智能電壓穩定器，則可確保裝置穩定運作；內建的Turbo模式另支援超頻功能，硬體無時無刻都能維持在最佳狀態。擁有卓越散熱片的ROG Thor 1200W Platinum III，不僅符合最新ATX 3.1標準，相容PCIe® 5.0，獲得80 PLUS®白金認證，更提供10年保固，要讓消費者買得安心，用得放心。

ROG Strix 1000W Platinum同樣配備氮化鎵(GaN)MOSFET、專利GPU-First電壓穩定器，以及大型ROG散熱片，搭配雙滾珠軸承風扇與0dB技術，還可有效降低溫度、噪音，延長產品使用壽命，此外，ROG Strix 1000W Platinum亦支援ATX 3.1、PCIe® 5.0，並具備80 PLUS®白金認證和10年保固服務。

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