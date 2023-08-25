沉迷手機惹怒另一半！「隱形模式」讓你事業、愛情、休閒娛樂都得意！

▲ 試試看ROG Phone 7 Series 吧！輕鬆解決以往滑手機玩樂時的各種NG狀況。（圖／ETtoday）

記者樓菀玲／台北報導

在現今追劇、手遊風靡的時代，手機成為最重要的隨身休閒娛樂夥伴，以下這些經驗肯定大家都遇過，劇情高潮迭起時手機突然過熱或電量不足？正在盟戰打怪手機卡卡拖累隊友被罵到臭頭？還是正在搶禮包老闆突然來訊息線上等回覆？這些煩人的問題都能被ROG Phone 7 Series 一一解決，ROG Phone 7 Series 擁有超強大性能和散熱系統，為你帶來無與倫比的流暢體驗，不再因為種種外在限制而錯過任何精彩時刻。

下班追劇打遊戲想放鬆，最討厭遇到這些事

下班想放鬆用手機追追劇看看動漫，但看沒兩下就過熱，劇情高潮時刻沒電秒關機，或是看動漫太入迷沒回訊息，另一半爆走發脾氣！不僅沒放鬆反而越看越火大！

追劇風潮盛起，每個人下班追劇比上班還忙！韓劇、日劇、美劇、懸疑、古裝、甜寵劇琳琅滿目，更別提動畫漫畫每月新番狂上不斷更新，娛樂變多但你的手機跟得上時代變化嗎？

使用者用手機過程中最討厭遇到看劇才剛過十分鐘手機就開始過熱，邊看邊發現電池續航力不太夠，還得邊充電邊看劇超擔心沒電，或是手機音質普通但連線電視又好麻煩，ROG 玩家共和國深知這些痛點，只要一支手機就能包山包海解決所有問題。

▲ ROG Phone 7 Series 內建 6,000mAh 怪獸級大電力讓你持久追漫。（圖／ETtoday）

▲ 一台兼具強大螢幕和音效體驗的手機，會是你的最佳首選。（圖／ETtoday）

ROG Phone 7 Series 性能兼具散熱，是你的最佳娛樂神器

ROG玩家共和國推出的ROG Phone 7 Series 運用創新的速冷循環液態均溫板，提升168%散熱效率，玩家加裝獨家配備且全新升級的空氣動力風扇 7 的情況下，經測試結果可有效降低手機背面溫度多達25度，以及降低手機螢幕溫度8度。

ROG Phone 7 Series 採用 Snapdragon 8 Gen 2 處理器，螢幕使用 6.78 吋 AMOLED 面板，具備 165Hz 更新率和 1 毫秒反應時間，峰值亮度更是高達 1,500 尼特，具備高反應與高亮度，專門為隨時隨地輕鬆享受娛樂的使用者打造，無論想要在哪裡玩遊戲、追劇都能有最佳體驗。

▲ ROG Phone 7 Series 具備強大性能，解決每一個使用痛點。（圖／ETtoday）

▲ 空氣動力風扇 7 不僅帥氣、涼快，還兼具強大音效。（圖／ETtoday）

▲ ROG Phone 7 Series 兼顧遊戲與多工，玩到一半也能快速回信。（圖／ETtoday）

▲ 手機強大的性能實力能夠駕馭市面上所有遊戲。（圖／ETtoday）

除此之外，ROG Phone 7 Series 強大的性能規格，內建的獨創 UI「遊戲精靈」成為最大功臣，功能包山包海囊括：側螢幕工具、隱形掛機模式、遊戲智慧提示、精華智慧錄影等功能，不僅可以同時多工處理，還能一邊追劇一邊回訊息，整個操作過程順暢無比不當機，就算另一半隨時查勤也不怕。不僅如此，ROG Phone 7 Series 內建速冷循環液態均溫板和升級版加大石墨片，搭配空氣動力風扇 7更是如虎添翼。

空氣動力風扇 7 採用全新雙面風道設計，搭載馭熱速冷智慧系統，強大的散熱能力還內建2.1聲道重低音喇叭，不僅大幅提升音效體驗，搭配華麗螢幕效果更是讓你視覺聽覺體驗都全面升級，還自帶腳架就是一台內外兼顧的追劇神器。

▲ 空氣動力風扇 7 帶有帥氣 RGB 燈光效果。（圖／ETtoday）



▲ 空氣動力風扇 7 在使用時更可以立起來當作立架。（圖／ETtoday）

▲ 空氣動力風扇 7 全球首創內建重低音喇叭，隨時隨地體驗超震撼 2.1 聲道劇院級音樂體驗。（圖／ETtoday）

強大多工能力，追劇工作一手掌握我全都要

沉迷手機世界忽略伴侶或影響工作，也是常有的情況，常常聽到有人為了追劇玩遊戲捨不得退出而引起伴侶不滿，或是耽誤公司重要工作訊息，但是現在 ROG Phone 7 Series 聽到廣大使用者的心聲，推出的隱形掛機模式將會成為你的最強救星。

ROG Phone 7 Series 的隱形掛機模式能在遊戲中一邊打怪戰鬥的過程中，在不中斷遊戲背景執行的狀態之下，繼續一邊遊戲一邊處理其他應用程式，過程之中系統不會暫停遊戲或強制中止運作，讓你兼顧多項需求，事業、家庭、遊戲都能兼顧，這麼狂的手機絕對是升級配備的第一首選！

除了這麼強的隱形掛機模式之外，ROG Phone 7 Series 專為玩家打造的專屬 UI「遊戲精靈」更是全新升級，增加了虛擬按鍵震動、隱形掛機模式、遊戲智慧提示、精華智慧錄影等強大功能，讓手機不只是只有單純玩遊戲，更能夠透過 UI 的輔助來提升遊戲體驗。

▲ 下班玩遊戲最怕遇到臨時有事要處理。（圖／ETtoday）

▲ 遊戲精靈只需手指由左上角／右上角往底部中間一滑就能叫出工具選單，讓使用者自行選擇需要的工具。（圖／ETtoday）

▲ 內建系統不僅可以看手機溫度狀態，還能自行切換效能模式。（圖／ETtoday）

▲ 超強遊戲智慧提示還能靠 AI 提醒你 BUFF 出了沒。（圖／ETtoday）

▲ 側螢幕工具讓你快速開啟訊息，多工作業隨時回訊息不怕打斷體驗。（圖／ETtoday）

綜觀上述，ROG Phone 7 Series 不僅在散熱、顯示品質和多工處理能力上都展現出卓越的表現，更解決了許多手機使用者在追劇或遊戲時的常見困擾，從高效散熱系統到隱形掛機模式，ROG Phone 7 Series 都為使用者提供了最佳的體驗。

如果你講究追劇遊戲高品質的娛樂享受、求多工操作無縫轉換，

ROG Phone 7 Series 絕對是你不容錯過的首選，讓手機不只是手機，更是你的隨身娛樂中心和生產力神器，輕鬆兼顧娛樂與工作達到生活平衡的最佳良伴。

▲ ROG Phone 7 Series 雙色極光白、幻影黑，你選哪一邊。（圖／ETtoday）

▲ ROG Phone 7 Series 是你最佳娛樂與工作夥伴。（圖／ROG 玩家共和國提供）

這麼強的手機不能只是看看就好，現在全台 ASUS 手機專賣店 ROG Phone 7 Series 熱賣中！ROG Phone7 Series 舊換新優惠最高折扣超過 $30,000！全機種再享半年延長保固（價值$1,690）。

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