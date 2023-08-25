　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

沉迷手機惹怒另一半！「隱形模式」讓你事業、愛情、休閒娛樂都得意！

▲▼ 沉迷手機惹怒另一半！「隱形模式」讓你事業、愛情、休閒娛樂都得意。（圖／ETtoday）

▲ 試試看ROG Phone 7 Series 吧！輕鬆解決以往滑手機玩樂時的各種NG狀況。（圖／ETtoday）

記者樓菀玲／台北報導

在現今追劇、手遊風靡的時代，手機成為最重要的隨身休閒娛樂夥伴，以下這些經驗肯定大家都遇過，劇情高潮迭起時手機突然過熱或電量不足？正在盟戰打怪手機卡卡拖累隊友被罵到臭頭？還是正在搶禮包老闆突然來訊息線上等回覆？這些煩人的問題都能被ROG Phone 7 Series 一一解決，ROG Phone 7 Series 擁有超強大性能和散熱系統，為你帶來無與倫比的流暢體驗，不再因為種種外在限制而錯過任何精彩時刻。

下班追劇打遊戲想放鬆，最討厭遇到這些事

下班想放鬆用手機追追劇看看動漫，但看沒兩下就過熱，劇情高潮時刻沒電秒關機，或是看動漫太入迷沒回訊息，另一半爆走發脾氣！不僅沒放鬆反而越看越火大！

追劇風潮盛起，每個人下班追劇比上班還忙！韓劇、日劇、美劇、懸疑、古裝、甜寵劇琳琅滿目，更別提動畫漫畫每月新番狂上不斷更新，娛樂變多但你的手機跟得上時代變化嗎？

使用者用手機過程中最討厭遇到看劇才剛過十分鐘手機就開始過熱，邊看邊發現電池續航力不太夠，還得邊充電邊看劇超擔心沒電，或是手機音質普通但連線電視又好麻煩，ROG 玩家共和國深知這些痛點，只要一支手機就能包山包海解決所有問題。

▲▼ 沉迷手機惹怒另一半！「隱形模式」讓你事業、愛情、休閒娛樂都得意。（圖／ETtoday）

▲ ROG Phone 7 Series 內建 6,000mAh 怪獸級大電力讓你持久追漫。（圖／ETtoday）

▲▼ 沉迷手機惹怒另一半！「隱形模式」讓你事業、愛情、休閒娛樂都得意。（圖／ETtoday）

▲ 一台兼具強大螢幕和音效體驗的手機，會是你的最佳首選。（圖／ETtoday）

ROG Phone 7 Series 性能兼具散熱，是你的最佳娛樂神器

ROG玩家共和國推出的ROG Phone 7 Series 運用創新的速冷循環液態均溫板，提升168%散熱效率，玩家加裝獨家配備且全新升級的空氣動力風扇 7 的情況下，經測試結果可有效降低手機背面溫度多達25度，以及降低手機螢幕溫度8度。

ROG Phone 7 Series 採用 Snapdragon 8 Gen 2 處理器，螢幕使用 6.78 吋 AMOLED 面板，具備 165Hz 更新率和 1 毫秒反應時間，峰值亮度更是高達 1,500 尼特，具備高反應與高亮度，專門為隨時隨地輕鬆享受娛樂的使用者打造，無論想要在哪裡玩遊戲、追劇都能有最佳體驗。

▲▼ 沉迷手機惹怒另一半！「隱形模式」讓你事業、愛情、休閒娛樂都得意。（圖／ETtoday）

▲ ROG Phone 7 Series 具備強大性能，解決每一個使用痛點。（圖／ETtoday）

▲▼沉迷手機惹怒另一半！「隱形模式」讓你事業、愛情、休閒娛樂都得意！。（圖／ETtoday）

▲ 空氣動力風扇 7 不僅帥氣、涼快，還兼具強大音效。（圖／ETtoday）

▲▼ 沉迷手機惹怒另一半！「隱形模式」讓你事業、愛情、休閒娛樂都得意。（圖／ETtoday）

▲ ROG Phone 7 Series 兼顧遊戲與多工，玩到一半也能快速回信。（圖／ETtoday）

▲▼ 沉迷手機惹怒另一半！「隱形模式」讓你事業、愛情、休閒娛樂都得意。（圖／ETtoday）

▲ 手機強大的性能實力能夠駕馭市面上所有遊戲。（圖／ETtoday）

除此之外，ROG Phone 7 Series 強大的性能規格，內建的獨創 UI「遊戲精靈」成為最大功臣，功能包山包海囊括：側螢幕工具、隱形掛機模式、遊戲智慧提示、精華智慧錄影等功能，不僅可以同時多工處理，還能一邊追劇一邊回訊息，整個操作過程順暢無比不當機，就算另一半隨時查勤也不怕。不僅如此，ROG Phone 7 Series 內建速冷循環液態均溫板和升級版加大石墨片，搭配空氣動力風扇 7更是如虎添翼。

空氣動力風扇 7 採用全新雙面風道設計，搭載馭熱速冷智慧系統，強大的散熱能力還內建2.1聲道重低音喇叭，不僅大幅提升音效體驗，搭配華麗螢幕效果更是讓你視覺聽覺體驗都全面升級，還自帶腳架就是一台內外兼顧的追劇神器。

▲▼ 沉迷手機惹怒另一半！「隱形模式」讓你事業、愛情、休閒娛樂都得意。（圖／ETtoday）

▲ 空氣動力風扇 7 帶有帥氣 RGB 燈光效果。（圖／ETtoday）

▲▼ 沉迷手機惹怒另一半！「隱形模式」讓你事業、愛情、休閒娛樂都得意。（圖／ETtoday）

▲ 空氣動力風扇 7 在使用時更可以立起來當作立架。（圖／ETtoday）

▲▼ 沉迷手機惹怒另一半！「隱形模式」讓你事業、愛情、休閒娛樂都得意。（圖／ETtoday）

▲ 空氣動力風扇 7 全球首創內建重低音喇叭，隨時隨地體驗超震撼 2.1 聲道劇院級音樂體驗。（圖／ETtoday）

強大多工能力，追劇工作一手掌握我全都要

沉迷手機世界忽略伴侶或影響工作，也是常有的情況，常常聽到有人為了追劇玩遊戲捨不得退出而引起伴侶不滿，或是耽誤公司重要工作訊息，但是現在 ROG Phone 7 Series 聽到廣大使用者的心聲，推出的隱形掛機模式將會成為你的最強救星。

ROG Phone 7 Series 的隱形掛機模式能在遊戲中一邊打怪戰鬥的過程中，在不中斷遊戲背景執行的狀態之下，繼續一邊遊戲一邊處理其他應用程式，過程之中系統不會暫停遊戲或強制中止運作，讓你兼顧多項需求，事業、家庭、遊戲都能兼顧，這麼狂的手機絕對是升級配備的第一首選！

除了這麼強的隱形掛機模式之外，ROG Phone 7 Series 專為玩家打造的專屬 UI「遊戲精靈」更是全新升級，增加了虛擬按鍵震動、隱形掛機模式、遊戲智慧提示、精華智慧錄影等強大功能，讓手機不只是只有單純玩遊戲，更能夠透過 UI 的輔助來提升遊戲體驗。

▲▼ 沉迷手機惹怒另一半！「隱形模式」讓你事業、愛情、休閒娛樂都得意。（圖／ETtoday）

▲ 下班玩遊戲最怕遇到臨時有事要處理。（圖／ETtoday）

▲▼沉迷手機惹怒另一半！「隱形模式」讓你事業、愛情、休閒娛樂都得意！。（圖／ETtoday）

▲ 遊戲精靈只需手指由左上角／右上角往底部中間一滑就能叫出工具選單，讓使用者自行選擇需要的工具。（圖／ETtoday）

▲▼沉迷手機惹怒另一半！「隱形模式」讓你事業、愛情、休閒娛樂都得意！。（圖／ETtoday）

▲ 內建系統不僅可以看手機溫度狀態，還能自行切換效能模式。（圖／ETtoday）

▲▼沉迷手機惹怒另一半！「隱形模式」讓你事業、愛情、休閒娛樂都得意！。（圖／ETtoday）

▲ 超強遊戲智慧提示還能靠 AI 提醒你 BUFF 出了沒。（圖／ETtoday）

▲▼沉迷手機惹怒另一半！「隱形模式」讓你事業、愛情、休閒娛樂都得意！。（圖／ETtoday）

▲ 側螢幕工具讓你快速開啟訊息，多工作業隨時回訊息不怕打斷體驗。（圖／ETtoday）

綜觀上述，ROG Phone 7 Series 不僅在散熱、顯示品質和多工處理能力上都展現出卓越的表現，更解決了許多手機使用者在追劇或遊戲時的常見困擾，從高效散熱系統到隱形掛機模式，ROG Phone 7 Series 都為使用者提供了最佳的體驗。

如果你講究追劇遊戲高品質的娛樂享受、求多工操作無縫轉換，
ROG Phone 7 Series 絕對是你不容錯過的首選，讓手機不只是手機，更是你的隨身娛樂中心和生產力神器，輕鬆兼顧娛樂與工作達到生活平衡的最佳良伴。

▲▼ 沉迷手機惹怒另一半！「隱形模式」讓你事業、愛情、休閒娛樂都得意。（圖／ETtoday）

▲ ROG Phone 7 Series 雙色極光白、幻影黑，你選哪一邊。（圖／ETtoday）

▲▼ 沉迷手機惹怒另一半！「隱形模式」讓你事業、愛情、休閒娛樂都得意。（圖／ETtoday）

▲ ROG Phone 7 Series 是你最佳娛樂與工作夥伴。（圖／ROG 玩家共和國提供）

這麼強的手機不能只是看看就好，現在全台 ASUS 手機專賣店 ROG Phone 7 Series 熱賣中！ROG Phone7 Series 舊換新優惠最高折扣超過 $30,000！全機種再享半年延長保固（價值$1,690）。

趕緊前往體驗頂級娛樂電競手機：https://bit.ly/3QCLYoW

ET快訊
獨／19歲男遭16煞狂虐4hrs慘死！　最小僅13歲
陸百萬網美被賣到菲律賓！　知情人曝她慘烈現況
慘烈！　上萬隻「企鵝寶寶」集體溺死
網紅行動電源爆炸　「2組序號」可免費換新
快訊／台北車站落軌！　女無生命跡象
臉書PO「比YA照片」　她400萬保險金沒了
快訊／新台馬輪撞船！　小船整艘沉沒
家暴台南Josh「被判賠16.8萬」　前妻這4物免賠！鄉民吵

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果最新數據傳輸線曝光　長70cm、支援USB4 Gen 2

網紅行動電源爆炸　業者宣布「二組序號」消費者可免費換新

沉迷手機惹怒另一半！「隱形模式」讓你事業、愛情、休閒娛樂都得意！

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

NVIDIA新技術DLSS 3.5降噪畫面更精緻　全系列RTX顯卡都能用

布局Android掌機！高通Snapdragon G系列晶片　GPU效能提升30%

ROG科隆電玩展秀電競新品　4K OLED螢幕、Z790主機板齊亮相

騰龍推Sony E接環廣角旅遊新鏡頭　17-50mm恆定F4光圈今秋上市

羅技推出PRO賽車方向盤與踏板　2023世界模擬賽車大賽將開跑

戴耳機聽音樂也能無阻礙對話　蘋果推新功能「對話感知」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

賴品妤受訪突尖叫「你為什麼要推我」！衝突畫面曝光

瓦格納首腦普里格津墜機亡　拜登：不意外！懷疑幕後黑手是普丁

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

蘋果最新數據傳輸線曝光　長70cm、支援USB4 Gen 2

網紅行動電源爆炸　業者宣布「二組序號」消費者可免費換新

沉迷手機惹怒另一半！「隱形模式」讓你事業、愛情、休閒娛樂都得意！

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

NVIDIA新技術DLSS 3.5降噪畫面更精緻　全系列RTX顯卡都能用

布局Android掌機！高通Snapdragon G系列晶片　GPU效能提升30%

ROG科隆電玩展秀電競新品　4K OLED螢幕、Z790主機板齊亮相

騰龍推Sony E接環廣角旅遊新鏡頭　17-50mm恆定F4光圈今秋上市

羅技推出PRO賽車方向盤與踏板　2023世界模擬賽車大賽將開跑

戴耳機聽音樂也能無阻礙對話　蘋果推新功能「對話感知」

陸「囤鹽潮」導致食鹽漲價！官方警告：加大執法力度、嚴查囤積

全教總批義民中學事件「公權力消極」　教育部：發函查核私校聘約

輪椅網球國手目標巴黎帕運！拍影片募資盼更新輔具

婦人遭區間車撞上卡車底！直擊網友嚇傻　台鐵月台門研擬時程曝

2023台灣國際熱氣球嘉年華　8／24熱氣球光雕照亮知本溫泉

獨／19歲男遭虐4hrs慘死！16煞打到口渴買飲料...最小僅13歲　

失婚少婦迎第二春！郭雪芙穿白紗甜吻　幸福表情藏不住

《八尺門》楊烈開刀兩次！化療後現況曝光

南屯老牌月子中心被淘汰　房東整棟開價95萬招租

三顧新廠拿認證卻與幕後推手撕破臉　股價3個月大跌3成

3C家電熱門新聞

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

網紅行動電源爆炸　業者宣布「二組序號」消費者可免費換新

iPhone 15發佈倒計時！　外觀三大變革一次看

NVIDIA DLSS 3.5導入AI演算法

ROG Phone7隱形模式讓你事事得意

戴耳機聽音樂也能無阻礙對話　蘋果推新功能「對話感知」

蘋果「粉紅耳機」悄上架官網　下月iPhone 15再迎新色

高通Snapdragon G晶片布局掌機

手機可以「邊睡邊充」？蘋果警告2習慣：有死亡風險

摺疊手機不夠看！爆料：三星2025年量產「卷軸螢幕手機」

行動電源要怎麼挑？看準這幾點保安全　小心「電池容量」迷思

霸榜神機快要「買不到」　iPhone 13跌出熱銷榜單

華為在台品牌店全面關閉　最後一家店熄燈

更多熱門

相關新聞

ROG科隆電玩展秀電競新品

ROG科隆電玩展秀電競新品

ROG 玩家共和國於 2023 德國科隆電玩展 Gamescom 期間舉行「Never Stop Gaming」活動，涵蓋新品發布會、產品展示、ROG Talk 和 ROG Party，讓玩家得以搶先體驗升級版 Z790 主機板、OLED 電競螢幕，以及最新的 ROG X Evangelion 聯名系列商品。

《新世紀福音戰士》！　華碩ROG再推聯名主機板、顯卡

《新世紀福音戰士》！　華碩ROG再推聯名主機板、顯卡

搭載NVIDIA最新架構　華碩GeForce RTX 4060顯示卡齊發

搭載NVIDIA最新架構　華碩GeForce RTX 4060顯示卡齊發

ROG首款96%無線電競鍵盤

ROG首款96%無線電競鍵盤

華碩ExpertWiFi商用網路解決方案

華碩ExpertWiFi商用網路解決方案

關鍵字：

ROG玩家共和國ROG Phone 7 Series

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

王陽明爆婚變9天行蹤曝光

即／台北車站落軌！她遭區間車撞卡車底　命危搶救中

前WWE冠軍驚傳猝逝！享年36歲

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」

Yuri爆熱戀「首露臉被拍」春風反應超真實

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

即／新北建案工安意外　清潔工15樓失足墜落亡　

即／奧迪妹撞死人　同名FB帳號發171字道歉

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

最美牙醫脫了！「隱系身材」讓粉絲嗨翻

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面