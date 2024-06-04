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掌機再升級！ROG Ally X 外型、售價、性能、電池續航量曝光

記者蘇晟彥／台北報導

ROG玩家共和國 2日發布掌機 ROG Ally 升級版本「ROG Ally X」，承襲「#隨時來GAME」設計概念，在AMD Ryzen™ Z1 Extreme處理器下，迎來儲存空間、記憶體、電池續航力的強悍升級，機身顏色轉變為酷炫潮黑外，更增進了人體工學、散熱和連線能力。目前預購登陸將贈3個月PC Game Pass序號，ROG護照會員加碼送6個月，建議售價為NT$25,999。

▼ ROG ALLY X 。（圖／ASUS提供）

▲▼ ROG ALLY X 。（圖／ASUS提供）

ROG Ally X提升多項關鍵內部組件。內建1 TB大容量SSD；重新設計的主機板，配備M.2 2280介面規格插槽，輕鬆升級儲存裝置。同時，系統記憶體也從16GB提升到24GB 的 LPDDR5X 記憶體，疾速暢快；Full HD 120Hz高更新率顯示器支援FreeSyncTM Premium技術，帶來更高解析度、更強效能、更逼真的3A大作遊戲體驗。此外，顯著提升玩家最關心的續航力， ROG Ally X配備80 Wh電池，為原先兩倍，是市場上最大電池容量，整機重量僅678g。

嶄新設計的ROG Ally X機身輕巧舒適，手把形狀圓潤、按鈕和搖桿排列符合人體工學，扳機鍵傾斜易按度提升；背後的自定義M1/M2鍵縮小，降低誤觸率；搖桿模組可承受500萬次循環，並配備堅固彈簧，十字鍵耐用度強化，為格鬥和復古遊戲提供精確的八向指令輸入。I/O則以雙USB Type-C取代XG Mobile連接埠，其中一個相容於Thunderbolt™，輕鬆與第三方擴充基座和外接顯示卡實現廣泛的相容性。

為配合大容量電池配置，ROG Ally X採用尺寸縮小23%的新風扇，利用厚度薄50%的風扇葉片改善氣流；風扇外殼中的兩個新通道，將空氣引導至上方邊緣的第三個排氣口。散熱方案進化，使通過裝置的風量增加24%，不僅為內部組件散熱，還為觸控螢幕降溫多達6°C，方便玩家以任何姿勢，長時間舒適暢玩3A大作，ROG Ally X持續突破電競掌機極限，再立業界規格標竿！建議售價：NT$25,999

▲▼ ROG ALLY X 。（圖／ASUS提供）

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