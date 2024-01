CES 2024華碩搶先秀ROG電競新品　ROG Phone 8實機曝光

▲ 華碩 ROG Phone 8 搶先亮相。(圖/記者樓菀玲攝)

記者樓菀玲/台北報導

在今年度的 CES 2024 當中,ROG 玩家共和國(Republic of Gamers)舉辦 For Those Who Dare: Transcendence 線上發表會,展示了一系列相關新品更新自家產品線,並揭露幾項主要的新品實際樣貌讓玩家搶先看。

2024 年式 ROG 電競筆電引入最新的 Intel Core Ultra 9 處理器和 NVIDIA GeForce RTX 4090 顯示卡,主打高效運算能力兼具 AI 浪潮,華碩聲稱不僅在效能上有顯著提升,還搭載了 Windows 11,其中包括 Copilot、Clipchamp、小畫家Cocreator 等多樣 AI 應用軟體,將電競筆電的使用體驗推向了一個新高度。

ROG 重視筆電的極致可攜性,讓玩家能夠在任何地方享受優質的遊戲體驗,螢幕導入 Nebula 霓真技術可提供疾速反應和華麗的視覺效果,搭配第 2 代 Arc Flow Fans 雙葉輪風扇的設計,可增加氣流量並降低了效能功耗,全面提升散熱效能。

ROG Zephyrus G14/16 電競筆電和 ROG Strix SCAR 18 電競筆電都迎來了新的設計,Zephyrus 系列融合潮流元素與 AI 技術,增強了行動力和效能。而 Strix SCAR 18 則採用了 Mini LED 螢幕,專為追求極致效能的玩家設計。

▲ 華碩 ROG 電競筆電外觀實際樣貌搶先亮相。(圖/記者樓菀玲攝)

▲ 華碩 ROG 電競筆電新品外觀大翻新,和以往有所不同。(圖/記者樓菀玲攝)

▲ 筆電本人 A 面左下角的品牌標誌銘牌。(圖/記者樓菀玲攝)

▲ ROG Strix SCAR 18 電競筆電實機展示。(圖/記者樓菀玲攝)



同時 ROG Phone 8 系列也同步在此場合亮相,就以第一印象來說,新款機身不僅外觀大變身,更在相機拍攝技能上全面提升,超越傳統電競手機的定位,成為一款真正的全能型手機。

ROG Phone 8 保留了原本同系列的「Slash」視覺風格,機背加入斜切處理分為兩個區域,保留 ROG Phone 系列的戰鬥風格增加時尚元素,實際上手可以很明顯感受握感相當不錯。

而 ROG Phone 8 Pro 則採用全霧面設計,並在中間的斜線處嵌入了帶有 341 點 Dot Matrix LED 的「Anime Vision」顯示螢幕,一如當年 ROG Zephyrus G14 的 A 面自訂設計,可以自由決定顯示時間還是當下電量,最多可以設定多達 20 種以上的動畫,或者自訂動態 GIF 圖片。

▲ 華碩 ROG Phone 8 系列亮相。(圖/記者樓菀玲攝)

▲ 華碩 ROG Phone 8 內部構造。(圖/記者樓菀玲攝)





▲ 華碩 ROG Phone 8 動力風扇。(圖/記者樓菀玲攝)