「更新載具歸戶」差點GG！他曬圖示警　網驚呆：越來越狠

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來詐騙集團猖獗，手法更是層出不窮，就有網友最近收到通知，表示他載具歸戶失敗，需要操作更新，而他也險些上當，於是發文示警。對此，不少人驚呼，詐騙越來越狠，但也有眼尖網友抓出破綻，直言「稍加留意就會發現。」

網友在「爆廢公社」曬出截圖，直呼「新詐騙手法嗎？差點就信了，還好突然想到，載具是沒在綁信用卡的。」

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從畫面中可見，他先是收到自稱「財政部雲端整合服務平台」的信件，裡面表示他因載具歸戶的資料錯誤，無法完成中獎發票的核驗，導致匯款作業未成功；同時還附上載具歸戶更新的步驟及連結。

起初，原PO不疑有他，點進了假的「電子發票整合服務平台」，結果竟要輸入信用卡資料，包括卡號、有效期、安全碼及手機號碼，這讓他猛然清醒，才沒讓詐騙集團得逞。

▲詐騙手法層出不窮。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，網友們紛紛回應，「佛心啊！功德無量」、「歸戶不會匯到信用卡」、「詐騙越來越狠」、「回信，問他缺多少，燒給他比較快」、「獎金只能銀行帳戶，不要傻了」、「那些垃圾詐騙越來越誇張了」、「厲害耶...越來越真了」、「簡體字露餡了，還有信用卡資料全給，你馬上就被盜刷啦」、「網址不對」。

另外，不少人揪出破綻，包括「財政部」、「簽帳」、「帳戶」等是簡體字，還有「信息」也是大陸用語，況且獎金要匯進帳戶裡，根本不需要信用卡的效期和安全碼。